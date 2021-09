Wahlsonntag: Kommunalwahlen in Niedersachsen beginnen

In Niedersachsen finden am heutigen Sonntag Kommunalwahlen statt.

In Niedersachsen haben die Kommunalwahlen begonnen. Zur Stunde öffnen die rund 8200 Wahllokale im ganzen Land. Knapp 6,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, über die Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistage zu entscheiden. Zudem werden in einigen Kommunen neue Bürgermeister und Landräte direkt gewählt. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

Entschieden wird über die Zusammensetzung der rund 2134 kommunalen Vertretungen, also über die Kreistage der 36 Landkreise, die Räte der acht kreisfreien Städte und die Regionsversammlung in der Region Hannover. Darüber hinaus werden die Räte von 905 kreisangehörigen Gemeinden sowie 128 Samtgemeinden neu bestimmt. Auch über die Zusammensetzung von mehr als 1000 Bezirks- und Ortsräten sowie zwei Einwohnervertretungen wird entschieden.

Vollständige Wahlergebnisse werden erst Montag vorliegen

Gleichzeitig werden aber auch zahlreiche Landräte und Bürgermeister gewählt – in insgesamt 282 Kommunen. In elf Städten finden Oberbürgermeisterwahlen statt, darunter in Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Oldenburg, Osnabrück und Lüneburg. In 21 Landkreisen werden Landräte und in der Region Hannover ein Regionspräsident oder eine Regionspräsidentin gewählt.

Wegen der Corona-Pandemie haben überdurchschnittlich viele Menschen bereits per Briefwahl abgestimmt, wie einige Kommunen bereits mitteilten. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Wahlen wird voraussichtlich erst am frühen Montagmorgen vorliegen.

dpa

