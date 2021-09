Wahlen in Niedersachsen Großes Interesse an Briefwahl in Niedersachsen

Vor der kommenden Kommunalwahl und Bundestagswahl ist das Interesse an einer Briefwahl in Niedersachsen höher als bei vergangenen Wahlen. Zur Kommunalwahl am 12. September gingen in manchen Städten bis Ende August schon mehr Briefwahlanträge ein als bei der vorigen im Jahr 2016 insgesamt.

In Hannover waren es nach Angaben eines Sprechers für die Kommunalwahl bis Ende August etwa 57 000 Briefwahlanträge. Für die Kommunalwahl im Jahr 2016 waren es insgesamt knapp 48 000 Anträge.

Stadt Braunschweig: Online-Formulare besonders beliebt dieses Jahr

Besonders die Online-Formulare sind nach Angaben der Stadt Braunschweig für die Antragsstellung beliebt und werden verstärkt von Wahlberechtigten genutzt. „Die steigende Tendenz, die Briefwahl für die Stimmabgabe zu nutzen, ist ungebrochen seit vielen Jahren festzustellen. Die aktuelle Infektionslage verstärkt diese Tendenz nochmals erheblich“, sagte die Sprecherin der Stadt Braunschweig, Shirin Schönberg.

