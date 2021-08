Schüsse mit Softairwaffe – Polizei ermittelt gegen Jugendliche

Die Polizei ermittelt am Dienstag in mehreren Fällen in Niedersachsen.

Nach Angriffen mit einer Softairpistole auf mehrere Menschen in Hildesheim erhärtet sich der Verdacht gegen zwei Jugendliche. Gegen die Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren werde gezielt ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hildesheim am Dienstag mit. Bei dem 15-Jährigen sei eine Softairpistole sichergestellt worden, die als mutmaßliche Tatwaffe in Frage komme. Auch hätten sich weitere Opfer gemeldet, die von zwei Jugendlichen auf einem E-Scooter mit einer Softairpistole bedroht oder beschossen worden seien.

Inzwischen ermittelt die Polizei den Angaben zufolge in 24 Fällen wegen Bedrohung, Beleidigung sowie versuchter und vollendeter gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an. Zu den Opfern gehört eine 53-jährige Frau, die mehrfach mit einer Softairpistole beschossen und im Nacken getroffen worden sein soll. Einer der Jungen soll sie auch geschlagen haben. Außerdem sollen die Täter eine Glasflasche auf eine 38-Jährige und ihre drei Kinder geworfen und die Familie beschossen haben – allerdings trafen sie nicht.

Frauen im Alter von 31 und 77 Jahren wurden in früheren Fällen verletzt

Zuvor waren fünf Fälle bekanntgeworden, in denen zwei Jugendliche auf einem E-Scooter mit einer Softairpistole unterwegs waren und Frauen bedrohten oder auf sie schossen. Die Ermittler gehen früheren Angaben zufolge davon aus, dass es in allen Fällen dieselben Jugendlichen waren. Zwei Frauen im Alter von 31 und 77 Jahren wurden im Gesicht verletzt. Auch sollen die Jugendlichen einen 77 Jahre alten Radfahrer beschossen und am Arm getroffen haben.

S-Bahn fährt in Herde - 21 Schafe tot

Ein Teil einer ausgebüxten Schafherde ist auf den Gleisen zwischen Hameln und Bad Pyrmont unter eine S-Bahn geraten. Der Triebfahrzeugführer konnte am Dienstagmorgen nicht mehr rechtzeitig bremsen, hieß es einer Mitteilung der Bundespolizei. Auf Höhe der Ortschaft Hämelschenburg wurden zahlreiche Tiere überfahren und getötet. Landespolizisten mussten acht Schafe durch Gnadenschüsse von ihrem Leid erlösen. Insgesamt wurden 21 Tiere getötet. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Eine Entwässerungsunterführung sei kürzlich durch Mäharbeiten freigeschnitten worden. Vermutlich wurde dabei der Zaundraht durchtrennt, die Tiere gelangten an der Stelle auf den Bahndamm. Wer für die Mäharbeiten verantwortlich war, müsse noch ermittelt werden, hieß es weiter. Das Gleis Richtung Bad Pyrmont musste für eineinhalb Stunden gesperrt werden.

dpa

