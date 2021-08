Impfwoche für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen gestartet

Hannover. Vor dem Schulstart am Donnerstag hat in Niedersachsen die landesweite Corona-Impfwoche für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren begonnen.

In Niedersachsen hat am Montag eine landesweite Corona-Impfwoche für junge Menschen ab zwölf Jahren begonnen. Vor dem Schulstart am Donnerstag finden niedersachsenweit an rund 50 Orten gezielt Impfaktionen für die Jüngeren statt, etwa in Jugendzentren, Innenstädten, an Berufsschulen, auf Sportplätzen oder Supermarktparkplätzen.

Außerdem können sich die 12- bis 17-Jährigen auch weiterhin in Impfzentren des Landes und bei niedergelassenen Ärzten impfen lassen, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. In Braunschweig wurde bereits gestern rund 700 Kinder und Jugendliche geimpft: Galaktischer Endspurt im Braunschweiger Impfzentrum

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden

Die Corona-Impfungen sind demnach teils mit und teils ohne Termin möglich. In jedem Fall müssen Minderjährige aber mit mindestens einem Elternteil zum Impfen kommen.

Das könnte Sie auch interessieren

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de