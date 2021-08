Anzeigen nach Verstößen gegen Corona-Verordnung in Hannover

Hannover. In Hannover gab es am Wochenende einige Verstöße. In einem Testzentrum wurden Hygieneregeln komplett missachtet. Die Polizei schrieb Anzeigen.

Fahrzeuge der Polizei stehen am Freitag, 18. Septembber an der Polizeiwache in Oberhausen. Symbofoto, Polizei Foto: Jörg Schimmel / Funke Foto Services

Wegen Verstößen gegen Corona-Vorschriften hat die Polizei in Hannover am Wochenende mehrere Anzeigen geschrieben. Bei der Kontrolle eines Lokals in der Innenstadt am Samstag sahen die Beamten, dass an einer dortigen Corona-Teststation sämtliche erforderliche Schutzmaßnahmen missachtet wurden. Das Personal habe während der Testungen keine Mund-Nase-Bedeckungen und Handschuhe getragen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Lokal in Hannover überfüllt, woanders kein Hygienekonzept

Zudem bemängelten die Beamten die Koordination der Tests sowie deren Dokumentation und untersagten den weiteren Betrieb. Gegen den Betreiber wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gestellt.

Ein anderes Lokal war überfüllt, die Abstände konnten nicht eingehalten werden. Den Besitzer erwartet ebenfalls eine Anzeige. In weiteren Betrieben trugen die meisten tanzenden Gäste keine Mund-Nase-Bedeckung. Um eine drohende Schließung zu verhindern, entschied sich ein Betreiber, nur noch geimpfte und genesene Gäste einzulassen, sodass die Maskenpflicht entfällt.

In einem Lokal konnte kein Hygienekonzept vorgelegt werden, die Polizei leitete ein Verfahren ein und genehmigte nur noch einen Außer-Haus-Verkauf.

dpa

