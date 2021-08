70-jährige Frau in in Wilhelmshaven ihrer Wohnung getötet

Nach dem Fund einer leblosen Frau in ihrer Wohnung in Wilhelmshaven gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befanden sich am Oberkörper der 70-Jährigen mehrere Schnitt- und Stichverletzungen. Die Obduktion der Leiche am Freitag habe ergeben, dass „eine Selbstbeibringung dieser Verletzungen mit einem hohen Maß an Sicherheit ausgeschlossen werden kann“.

Die Polizei war den Angaben zufolge am Donnerstagabend informiert worden, dass Angehörige die Frau in der Wohnung im Stadtteil Altengroden gefunden hätten. Der Notarzt habe den Tod der 70-Jährigen bestätigt. Am Samstag befragten die Ermittler die Nachbarschaft, wie die Polizei berichtete. Die Polizei sucht Zeugen, „die Kleidung mit Blutanhaftungen oder Gegenstände, die als Tatwaffe in Frage kommen könnten“, gefunden oder sonst Auffälliges bemerkt haben.

Säureangriff auf Serengeti-Park - ein Mitarbeiter im Krankenhaus

Unbekannte Täter haben an mehreren Kassen des Serengeti-Parks im Heidekreis Säure vergossen. Mehrere Mitarbeiter des Parks in Hodenhagen hätten die entstandenen Dämpfe eingeatmet und medizinisch versorgt werden müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Betroffener sei vorsorglich ins Krankenhaus gekommen.

Bei der Öffnung des Parks am Samstagmorgen hätten die Mitarbeiter den Säureangriff bemerkt, in der Nacht zum Samstag hätten sich die Unbekannten Zugang zu den Kassenhäuschen verschafft. Die Feuerwehr reinigte die Flächen, um eine weitere Gesundheitsgefährdung auszuschließen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

200 000 Euro Schaden bei Brand - Technischer Defekt vermutet

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Gehrde im Landkreis Osnabrück ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 32 Jahre alter Passant hatte am Freitagabend die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Das Nebengebäude eines Gebäudekomplexes war in Brand geraten, die Einsatzkräfte verhinderten aber, dass die Flammen auf das angebaute Haupthaus übergriffen, dessen Bewohner sich in Sicherheit bringen konnten. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung, ein technischer Defekt wurde nicht ausgeschlossen. Das Nebengebäude ist nicht mehr bewohnbar.

Mann durch Stichflamme schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 54-Jähriger beim Brand einer Gartenlaube im Landkreis Uelzen erlitten. Der Mann hatte am Freitagabend mit seiner Lebensgefährtin und einem befreundeten Paar in einem Holzblockhaus in Natendorf gesessen und an dem in der Hütte installierten Gasofen hantiert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Aus zunächst ungeklärter Ursache kam es zu einer Stichflamme, die den Mann schwer im Gesicht und an den Händen verletzte. Er wurde in eine Spezialklinik geflogen, Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die 59 Jahre alte Bekannte trug angesengte Haare davon, die beiden anderen Personen blieben unverletzt. Das Gartenhaus wurde durch das Feuer zerstört.

Northeim: 33-Jähriger entkommt der Polizei nach Verfolgungsfahrt

Ein 33-Jähriger hat sich in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann soll am Samstagabend zunächst eine Wohnungstür und die Motorhaube eines Autos beschädigt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch die Beschreibungen von Zeugen konnte der Beschuldigte identifiziert werden. Einsatzkräfte entdeckten ihn dann auf einem nicht zugelassenen Motorrad mit falschem Kennzeichen, für das er zudem keine Fahrerlaubnis besaß.

Da der Mann die Anhaltesignale der Polizei ignorierte, kam es zu einer Verfolgung. Dabei konnte der 33-Jährige mit zu hoher Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern auf der regennassen Straße entkommen. Gegen ihn wurden nun diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das zurückgelassene Motorrad konnte später gefunden und beschlagnahmt werden.

Lastwagenanhänger mit Getränken auf der Insel Juist umgekippt

Ein Riesenhaufen Scherben und Bierkisten, ausgelaufene Getränke und ein nicht ganz alltäglicher Einsatz: Ein umgekippter Lastwagenanhänger mit Getränken hat die Feuerwehr auf der Nordseeinsel Juist beschäftigt. Die Einsatzkräfte seien am Freitagnachmittag zu einer technischen Hilfeleistung im Hafen alarmiert worden, teilte die Feuerwehr mit. Dort sei kurz zuvor der mit Getränkekisten beladene Anhänger umgestürzt. Mit einem mobilen Kran wurde der Anhänger aufgerichtet, die Einsatzkräfte halfen beim Aufräumen. Verletzt wurde niemand.

