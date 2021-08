2548 niedersächsische Helfer im Hochwassereinsatz

Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius lobt die Helfer, die in den vergangenen Wochen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterstützten.

Mehr als 2500 Helfer aus Niedersachsen waren in den vergangenen Wochen in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unterwegs.

Insgesamt 2548 niedersächsische Einsatzkräfte haben in den vergangenen Wochen in den Hochwasserregionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geholfen. „Dieser Einsatz hat wieder einmal die funktionierende Solidarität innerhalb der Bundesländer bewiesen. Die niedersächsischen Einheiten des Brand- und Katastrophenschutzes haben in den Schadensgebieten direkte und schnelle Hilfe geleistet“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag in Hannover.

Die Einsatzkräfte setzten sich unter anderem aus Einheiten der Feuerwehren und Rettungsdienste und aus Beamten des Innenministeriums und der Polizei zusammen.

Acht niedersächsische Einsatzkräfte verletzten sich leicht

Die Hauptaufgaben der 999 Einsatzkräfte in Nordrhein-Westfalen waren nach Angaben des Innenministeriums die Sicherung und die Erkundung der von Hochwasser betroffenen Gebiete, die Sicherstellung des Brandschutzes und verschiedene Pump-Einsätze. In Rheinland-Pfalz hätten die medizinische Versorgung und die Führungsunterstützung im Mittelpunkt gestanden. Hier wurden 1549 niedersächsische Kräfte eingesetzt. Alle Einheiten sind mittlerweile wieder zurückgekehrt.

Im Hochwassergebiet hatten sich laut Innenministerium insgesamt acht niedersächsische Einsatzkräfte leicht verletzt. Sie alle konnten allerdings weiterarbeiten. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Rückweg wurde außerdem ein Mitglied des Roten Kreuzes leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

red

