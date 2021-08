Evakuierungsflug aus Afghanistan landet in Hannover

Ein Evakuierungsflug mit Geretteten aus Afghanistan soll am Freitag auf dem Flughafen Langenhagen in der Region Hannover landen. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover. Darunter sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 20 unbegleitete Kinder und Jugendliche sein. Sie werden nach ihrer Landung vom Landesjugendamt betreut und anschließend vom Jugendamt Langenhagen untergebracht.

Außerdem rechne man mit der Ankunft eines weiteren Flugzeugs am Freitag auf dem Flughafen in Langenhagen. Dort sollen Ortskräfte und deren Angehörige an Bord sein. Sie alle werden nach einer Registrierung und einer medizinischen Untersuchung zunächst im Grenzdurchgangslager Friedland untergebracht. Nach einem Aufenthalt dort sollen sie auf die niedersächsischen Kommunen verteilt werden. „Die durchlaufen kein Asylverfahren, die bekommen ein Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Kleinere Transportmaschine bricht nach Afghanistan auf

Die Bundeswehr hat bei der Afghanistan-Evakuierungsaktion für einen Hilfsflugeinsatz vom Flughafen Hannover-Langenhagen aus eine kleinere Transportmaschine eingesetzt als ursprünglich geplant. Wie ein Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums am Freitag sagte, sei die zunächst bereitgestellte Antonov 124-100 schon am Donnerstagnachmittag wieder abgezogen worden. Eine kleinere Iljuschin sei dafür eingesetzt worden. Einer Flughafensprecherin zufolge hat das Flugzeug den Airport bereits verlassen.

Die Maschine soll Material der Bundeswehr nach Usbekistan bringen, darunter medizinische Ausrüstung. Dem niedersächsischen Verkehrsministerium zufolge will die Bundeswehr in Taschkent ein Drehkreuz einrichten für ihre Flüge nach Kabul. Wegen ihrer Größe benötigte die Antonov eine Sondergenehmigung des Verkehrsministeriums.

Grundsätzlich Mittel und Kräfte aus Niedersachsen bei Evakuierungen

Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr teilte dazu mit, dass bei Evakuierungsoperationen grundsätzlich umfangreiche Kräfte und Mittel bereitgestellt würden, um im Bedarfsfall schnell darüber verfügen zu können. Ob diese dann tatsächlich eingesetzt würden, hänge von der konkreten Lageentwicklung und dem Bedarf vor Ort ab.

Auch in der laufenden Evakuierungsoperation in Kabul seien mehrere Optionen geplant, um etwa zusätzliche Verstärkungen oder Ausrüstung bei Bedarf rasch in den Einsatz bringen zu können. „Zu konkreten Planungen und zur Frage einer Entsendung bereitgehaltener Einsatzkräfte kann aus Gründen der operativen Sicherheit keine Aussage gemacht werden“, hieß es.

Mindestens 450 Unterbringungsplätze für afghanische Ortskräfte in Niedersachsen

Unterdessen stellt Niedersachsen für die Aufnahme afghanischer Ortskräfte und deren Familienangehörige mindestens 450 Unterbringungsplätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bereit. Das teilte das niedersächsische Innenministerium am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Es liefen Gespräche zwischen Bund und Ländern zur weiteren Aufnahme afghanischer Ortskräfte. Das Land Niedersachsen werde sich daran weiter beteiligen, hieß es. Die Aufnahme soll kurzfristig zentral über die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen erfolgen. In Braunschweig können kurzfristig 50 Afghanen aufgenommen werden. Eine höhere Kapazität wird geprüft.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach sich zusammen mit seinen Amtskollegen in den Ländern mit Blick auf die Lage in Afghanistan für ein Bundesaufnahmeprogramm aus. Es werde schwer genug, die Betroffenen aus Afghanistan herauszuholen, teilte Pistorius am Mittwoch nach einer Sonder-Telefonschalte der Landesinnenminister mit. „Um die Verfahren nicht weiter zu verkomplizieren, brauchen wir schnell ein Bundesaufnahmeprogramm. Der Bund hat hierfür alles in der Hand und kann auf dieser Grundlage Schutzbedürftige nach Deutschland holen.“

Landesinnenminister fordern Bundesaufnahmeprogramm für Afghanen

Die Landesinnenminister sind sich laut Pistorius einig, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aufzufordern, gemeinsam ein Bundesaufnahmeprogramm auf den Weg zu bringen. „Wenn die Menschen in Deutschland angekommen sind, kann sich der Bund bei der Aufnahme der Ortskräfte, aber auch anderer vulnerabler Gruppen auf uns als Länder verlassen“, sagte Pistorius. Ein Bundesaufnahmeprogramm sei jetzt schneller und effektiver als einzelne Landesaufnahmeprogramme.

Nach Ministeriumsangaben unterstützt das Land bereits seit einigen Monaten die Aufnahme afghanischer Ortskräfte in Deutschland. Demnach wurden in Niedersachsen in diesem Jahr bis Mitte August 36 Ortskräfte mit 151 Familienangehörigen aufgenommen.

Pistorius: „Die Menschen haben unseren Schutz verdient“

„Wir rechnen in Niedersachsen mit einer Aufnahme von circa 1000, wenn sich die Zahlen so realisieren“, sagte Pistorius am Abend bei NDR-Info. Das entspreche dem üblichen Verteilungsschlüssel. Bundesweit seien 2000 bis 3000 Ortskräfte mit ihren Kernfamilien avisiert. „Das ist für uns genauso wenig ein Problem wie für die anderen Länder.“ Einrichtungen wie Friedland und Fallingbostel seien vorbereitet. „Die Menschen haben unseren Schutz verdient“, betonte der Minister.

Zuvor hatte auch Bremen angekündigt, bis zu 150 Unterbringungsplätze für afghanische Ortskräfte und deren Familien anzubieten. Die Hansestadt signalisiere dem Bundesinnenministerium seine Bereitschaft, kurzfristig Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, hatte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) am Dienstag mitgeteilt.

In Frankfurt am Main landete am frühen Mittwochmorgen eine Lufthansa-Maschine mit rund 130 Deutschen und afghanischen Ortskräften. Nachdem die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan faktisch die Macht übernommen haben, versuchen viele Länder, darunter Deutschland, so schnell wie möglich eigene Landsleute und Afghanen auszufliegen.



