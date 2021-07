Corona-Pandemie Niedersachsen: Homeoffice-Möglichkeiten in Landesverwaltung

Unternehmen in Deutschland müssen ihren Beschäftigten ab der kommenden Woche Corona-Tests anbieten. Für alle Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten oder arbeiten können, müsse es einmal pro Woche ein Test-Angebot geben, für Beschäftigte in Berufen mit hohem Infektionsrisiko zweimal die Woche, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.

Hannover. Viele Menschen haben Homeoffice in der Corona-Pandemie zu schätzen gelernt. Der Innenminister will Möglichkeiten am Donnerstag vorstellen.