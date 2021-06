Baustellen auf niedersächsischen Autobahnen zur Ferienzeit

Zwei Arbeiter entfernen an der Baustelle an der A1 bei Holdorf zwischen Lohne/Dinklage und Bramsche, wo der sechsspurige Ausbau der Autobahn A1 umgesetzt wird, das Fugenmaterial aus der alten Betonfahrbahn.

Mit 600 Millionen Euro soll in den kommenden vier Jahren die Autobahn 1 zwischen Lohne/Dinklage und Holdorf sechsspurig ausgebaut werden. Für das Projekt war der Auftrag Anfang des Jahres an die Arbeitsgemeinschaft A1 Dammer Berge vergeben worden, teilte die Autobahn Westfalen am Dienstag in Holdorf mit. In einem Funktionsbauvertrag hatten sich die Bauunternehmer verpflichtet, die Strecke innerhalb von vier Jahren auszubauen und über 30 Jahre hinweg zu unterhalten. Der Betrieb der Strecke wie Winterdienst und Gehölzschnitt bleibt hingegen bei der Autobahngesellschaft des Bundes.

Auch auf anderen Strecken müssen in diesem Sommer Autofahrer in Niedersachsen mit Einschränkungen rechnen, sagte eine Sprecherin des ADAC. Unter anderem wird es im weiteren Verlauf der A1 in Richtung Hamburg zwischen Uphusen/Bremen-Mahndorf und Bremen-Arsten noch bis zum 13. August in einer Baustelle eng. Und zwischen Oyten und Bremer Kreuz ist bis Ende August eine Baustelle eingerichtet.

Baustelle auf der A2 bei Hannover

Eine Baustelle wird im Juli für 57 Stunden auf der Autobahn 2 bei Hannover in Richtung Dortmund eingerichtet. Die Sperrung vom 16. bis 19. Juli erspart den Autofahrern eine dreiwöchige Baustelle, die den Berufsverkehr deutlich einschränken würde.

Auch auf der Autobahn 7 von Hamburg in Richtung Süden müssen die Autofahrer in den nächsten Wochen mit vielen Baustellen leben. Auch auf den Autobahnen 27 Walsrode-Bremen, 29 Wilhelmshaven-Oldenburg, 30 Bad Oeynhausen-Osnabrück, 31 Lingen-Meppen, A 39 Braunschweig-Salzgitter und der A 280 Leer-Groningen sind Baustellen und Staus zu erwarten.

dpa