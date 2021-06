Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum – Unfall bei Teichhütte

Auf der K431 ist am Montagmorgen ein Autofahrer aus dem Altkreis Osterode von der Straße abgekommen und noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Das meldet die Polizei Göttingen unserer Zeitung.

Unfallauto prallt seitlich gegen Baum

Nach ersten Ermittlungen war der Mann gegen 6.20 Uhr mit seinem Pkw von Teichhütte in Richtung Eisdorf unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Sein Fahrzeug drehte sich und prallte seitlich gegen einen Baum. Bei der Kollision wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

30 Feuerwehrleute im Einsatz

Vor Ort waren rund 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Bad Grund, Eisdorf und Windhausen sowie ein Rettungs- und ein Notarztwagen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

