75 Jahre Niedersachsen: Landesregierung startet Fotowettbewerb

Hannover. Zum 75-jährigen Bestehen Niedersachsens können Fotos eingereicht werden, die zeigen, was am Land liebens- und lebenswert ist.

Blick auf einen Fotospot "Der Wald ruft" in Form einer Hinweistafel mit Aussparung einer symbolischen Fotokamera am WaldWandelWeg nahe dem Torfhausmoor.

Unter dem Motto „#LandDerVielfalt“ ruft die Landesregierung zum 75-jährigen Bestehen Niedersachsens in diesem Jahr zu einem Fotowettbewerb auf. Alle Niedersächsinnen und Niedersachsen seien herzlich eingeladen, mit Fotos zu zeigen, wie liebens- und lebenswert ihre Heimat sei, teilte die Staatskanzlei am Montag in Hannover mit.

Bilder aus allen Regionen sind gewünscht

Ob Landschaften, Porträts, Tiere oder Architektur: Bilder aus allen Regionen von den Inseln bis zum Harz oder von der Lüneburger Heide bis zum Emsland können demnach bis Ende September über ein Internetportal eingereicht werden. Für Kinder gibt es einen eigenen Wettbewerb mit dem Titel „#MitEurenAugen“.Eine Jury soll dann aus den eingesandten Fotos zwölf Bilder auswählen, die im Fotokalender „Niedersachsen 2022“ abgedruckt werden.

Mehrere Preise zu gewinnen

Zudem gibt es Preise zu gewinnen: Der erste Platz wird mit einer Einladung in die niedersächsische Landesvertretung nach Berlin inklusive Übernachtung prämiert. Eine Bilder-Auswahl soll außerdem auf den Social-Media-Kanälen der Landesregierung gezeigt werden.

dpa