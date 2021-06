Vorabinfo des DWD Wetter in Niedersachsen – es drohen Gewitter und Starkregen

Der Mittwoch in Niedersachsen könnte Unwetter mit Hagel, Starkregen und Gewittern bringen. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorabinformation am Mittwochmorgen hin.

Der Tag bringt zunächst viel Sonnenschein und warme Temperaturen für den Norden Niedersachsens. Laut DWD liegen die Höchstwerte bei um die 25 Grad. Im Süden ist es wolkiger, im Tagesverlauf kommen dann kräftige Schauer und Gewitter.

Unwetter mit Starkregen vor allem im Süden Niedersachsens

Auch Starkregen und lokal kleinere Überschwemmungen von Straßen seien dann möglich. Ab Mittag, so der DWD, sei lokal heftiger Starkregen um 30 l/qm, punktuell auch extrem heftiger Starkregen um 50 l/qm in kurzer Zeit möglich.

Sollten im Süden ab dem späten Nachmittag Gewitterzellen zusammenwachsen, so der DWD weiter, könne es auch zu mehrstündigem Starkregen um 60 l/qm kommen. Weiter schreibt der DWD: „Weitere, allerdings eher untergeordnete Begleiterscheinungen sind Hagel um 2 cm bzw. Hagelansammlungen sowie Sturmböen um 75 km/h (Bft 9).“

Donnerstag warm und sonnig, weniger Unwettergefahr

Die Vorabinformation bezieht sich am Mittwochvormittag vor allem auf den Süden Niedersachsens. In unserer Region sind von Ausläufern laut dem Informationsstand am Vormittag Braunschweig, Wolfenbüttel, Salzgitter und Teile der Landkreise Peine und Helmstedt betroffen.

Es handelt sich bei einer Vorabinformation des DWD nicht um eine konkrete Unwetterwarnung. Der Wetterdienst stuft ab zwischen Wetterwarnungen in vier Stufen.

Generell ist es sommerlich warm und schwül bei circa 24 Grad. In der Nacht kühlt es auf zehn Grad ab, bei einem gering bewölkten Himmel. Am Donnerstag besteht im Südosten noch eine geringe Gewitterneigung. Verbreitet jedoch gibt es viel Sonnenschein bei Werten um die 25 Grad.