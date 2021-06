Niedersachsen arbeitet an Lockerung der Kontaktbeschränkungen

Die niedersächsische Landesregierung hat eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen in Arbeit, die mit der kommenden Corona-Verordnung ab dem 25. Juni greifen soll. Voraussetzung sei, dass der Rückgang der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter anhält, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag in Hannover.

Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich

Die Details werden demnach gerade zwischen den Ministerien abgestimmt. Insbesondere gehe es um die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich. Unwahrscheinlich sei, dass die Lockerungen noch vor dem Auslaufen der aktuellen Corona-Verordnung in Kraft treten. Die Auswirkungen der jüngsten Lockerungen auf die Infektionslage müsse abgewartet werden.

Bald wieder mehr Erstimpfungen

Niedersachsen plant ab der 25. Kalenderwoche - also ab dem 21. Juni - in den Impfzentren wieder mit mehr Erst- als Zweitimpfungen. Das kündigte Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag an.

Bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs betonte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch, außerdem die grundsätzliche Bereitschaft der Ärzteschaft, gegebenenfalls auch Wochenende zu impfen. Voraussetzung sind allerdings steigende Impfstofflieferungen im 3. Quartal des Jahres. Die Ärzte hätten mehr Freiraum, so „dass sie dann samstags oder sogar sonntags Sprechstunden anbieten, wenn dann mehr Impfstoff kommt“, sagte Barjenbruch auch unter Hinweis auf weniger strenge Lagerungsbedingungen für den Biontech-Impfstoff. So soll offenbar auch erreicht werden, Impfungen und regulären Praxisbetrieb zu entzerren. Ministerin Behrens hob hervor, dass sich mit Ende der sogenannten „Priorisierung“ am Montag fast 30 000 Kinder und Jugendliche auf die Warteliste der Impfzentren gesetzt hätten. Behrens sprach allgemein von Wartezeiten von geschätzt vier bis sechs Wochen. Mit der Anmeldeberechtigung ab 12 Jahren, die seit Montag gilt, kamen am Montag 123 000 Personen insgesamt neu auf die Warteliste.

Corona-Lage „gut im Griff“

Mit einer landesweiten 7-Tage-Inzidenz von 15,7 gemeldeten Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner und den Kreisen Goslar und Friesland sogar bei einer Null-Inzidenz sei die Lage zwar „gut im Griff“, so Ministerin Behrens. Unmittelbaren Lockerungen bei den Corona-Regeln erteilten aber sowohl Behrens als auch Regierungssprecherin Pörksen eine Absage. „Die Landesregierung denkt darüber nach“, bekräftigte Pörksen aber geplante Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte in Aussicht gestellt, dass sich bei einer weiter stabilen Entwicklung bis zu 10 Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen können. Derzeit dürfen es bei einer Inzidenz unter 50 maximal zehn aus drei Haushalten sein. Die aktuelle Corona-Verordnung läuft am 24. Juni aus. Grundlegende Corona-Regeln wie Maske, Abstand und Hygieneregeln sollen jedoch offenbar weitergelten.

