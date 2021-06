Kassenärzte mahnen zur Geduld bei Vereinbarung von Impfterminen

Hannover. Pro Praxis können in Niedersachsen laut Kassenärztlicher Vereinigung pro Woche derzeit von der Impfstoffmenge her rund 50 Menschen erstgeimpft werden.

In Deutschland fällt am Montag die Priorisierung von einzelnen Bevölkerungsgruppen für eine Corona-Impfung weg. Dann können sich alle hier lebenden Menschen ab zwölf Jahren um einen Impftermin bemühen.

Die niedergelassenen Mediziner in Niedersachsen haben am Tag der Aufhebung der Impfpriorisierung zu Geduld bei der Vereinbarung von Corona-Impfterminen aufgerufen. „Wenn die Telefonleitungen zu den Arztpraxen ständig belegt sind und die Email-Postfächer überlaufen, kommen andere Patienten, zum Beispiel solche mit einer chronischen Erkrankung, nicht mehr durch“, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht direkt alle in dieser Woche an die Praxen wenden, sondern es im Laufe des Monats versuchen.

Ärzte sehen sich nicht vom Impfaufwand belastet

Belastet sehen sich die niedergelassenen Ärzte laut Haffke nicht vom Impfaufwand selbst, sondern vor allem wegen der Vereinbarung der Termine. Die Kommunikation mancher Bürgerinnen und Bürger mit den Praxispersonal habe in den vergangenen Wochen absurde Züge angenommen. Haffke rief dazu auf, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Praxen „nicht so hart ins Gericht zu gehen“.

Mangel an Impfstoff: Arztpraxen können 50 Menschen pro Woche impfen

Ohnehin stünden den Praxen bislang nur eine relativ geringe Menge an Impfstoff zur Verfügung. Pro Praxis könnten in Niedersachsen in einer Woche von der Impfstoffmenge her derzeit rund 50 Menschen erstgeimpft werden, sagte Haffke. Die Abarbeitung der Listen und die Impfung der zuvor mit höherer Priorität eingestuften Gruppen werden noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Auch in Niedersachsens Impfzentren und in vielen Betrieben können sich seit diesem Montag alle Menschen ab 12 zu einer Corona-Impfung anmelden.

Die Corona-Zahlen sinken in unserer Region und bundesweit. Deshalb gibt es eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen. Was ab Montag, 31. Mai, gilt, lesen Sie hier.

