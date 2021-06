Hannover. Die Feuerwehr ist am Samstagmittag mit einem Großaufgebot ausgerückt. Die Bevölkerung in Hannover solle Fenster und Türen geschlossen halten.

Brand in Elektrobus-Depot in Hannover - Feuerwehr im Großeinsatz

Ein Feuer in einem Elektrobus-Depot der Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Halle und Elektrobusse im Stadtteil Mittelfeld stünden in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Feuerwehr mit Großaufgebot ausgerückt

Die Feuerwehr sei am Samstagmittag mit einem Großaufgebot ausgerückt. Eine dunkele Rauchwolke stand über dem Stadtteil im Süden Hannovers. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Informationen über Verletzte gab es zunächst nicht.

Eine dunkle Rauchwolke steht über dem Süden von Hannover. Foto: Ole Spata / dpa

Mehrere Haltestellen können nicht angefahren werden

Die Üstra teilte über Twitter mit, dass aufgrund des Feuerwehreinsatzes in Mittelfeld mehrere Haltestellen nicht angefahren werden können. Betroffen ist die Linie 124.

