Unwetter in Niedersachsen Wochenende in Niedersachsen bringt Blitz, Donner - und Sonne

Das Wochenende wird in weiten Teilen Deutschlands schwül-warm und gewittrig. Auch erneute Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Das gelte für die Mitte Deutschlands bis in den Süden und Südosten hinein. Über viel Sonne und nur wenige Wolken kann sich dagegen der Nordosten freuen. Am Samstag wird es dort 22 bis 28 Grad warm, am Sonntag liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad.

Erhebliche Schäden in Teilen Nordrhein Westfalens

Unwetter hatten schon am Donnerstagabend erhebliche Schäden etwa in Teilen Nordrhein-Westfalens, in Rheinland-Pfalz und Hessen verursacht. Starkregen ließ Keller voll laufen, drückte Gullys hoch und führte zu überschwemmten Fahrbahnen und Unterführungen.

Update zum #Unwetterpotential für #Gewitter am #Samstag! In einem Korridor von der Weserregion bis in den Südosten und Süden Bayerns lokal kräftige Gewitter mit ähnlichen Begleiterscheinungen wie heute.

Aktuelle Warnungen: https://t.co/c0actryFJD oder der #WarnWetter-App./V pic.twitter.com/WZ6u29evgc — DWD (@DWD_presse) June 4, 2021

Auf einigen Straßen stand das Wasser so hoch, dass Autos steckenblieben und die Feuerwehr den Insassen heraushelfen musste.

Schauer und Gewitter in der kommenden Woche möglich

Auch in der kommenden Woche sollen tagsüber Schauer und Gewitter aufziehen, wie DWD-Meteorologe Sebastian Altnau erklärte. In Teilen Bayerns sagen die Meteorologen auch Sturmböen und Hagel voraus. Insgesamt soll es der Prognose zufolge frühsommerlich und wechselhaft werden: Es wird 20 bis 27 Grad warm, die höchsten Werte sind im Osten zu erwarten.

dpa