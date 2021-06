Das war der Freitag: Das müssen Sie heute wissen!

Demonstranten der Aktionsgruppe "Runter vom Gas" besetzen seit dem frühen Morgen das Kohlekraftwerk am Volkswagen Werk in Wolfsburg.

Eintracht Braunschweigs Aufsichtsrat soll sich vor den Fans äußern, Kreis und Stadt erklären die Spannungen im Klinikum Peine und die Corona-Inzidenz in Braunschweig sinkt weiter.

Umweltaktivisten ketten sich auf VW-Gelände an Gleise

Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen ist erneut ins Visier von Umweltaktivisten geraten. Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr gelangten sie auf das VW-Gelände in Wolfsburg. Es soll sich um Mitglieder der Aktionsgruppe „Runter vom Gas“ handeln. Sie ketteten sich an Schienen an und seilten sich von einem Baukran ab. Außerdem besetzten sie in Gifhorn eine Baustelle einer nach Wolfsburg führenden Gasleitung. VW kündigt Konsequenzen an.

Unruhige Zeiten bei Eintracht Braunschweig und den Basketball Löwen

Pete Strobl wäre gerne in Braunschweig geblieben (Archivbild). Foto: Darius Simka/regios24 / regios24

Basketball Löwen-Trainer Pete Strobl wollte bleiben, das hatte er mehrfach betont und tut es abermals. Doch stattdessen verabschiedet er sich nun nach zwei Jahren von Braunschweigs Basketballern in Richtung des Erstligarivalen Gießen. Warum er nicht bleibt, obwohl die Löwen Interesse signalisiert haben, erfahren Sie hier.

Eintracht Braunschweigs Führungsmannschaft muss sich offenbar der Kritik von Teilen der Mitglieder in einem offiziellen Rahmen stellen. Am Donnerstagnachmittag verkündete der Fußball-Zweitliga-Absteiger auf seinen Kanälen, dass beim Gesamtverein, dem BTSVEintracht von 1895 e.V., am Mittwoch ein Antrag auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung eingegangen ist. Dahinter steht wohl die „Initiative Eintracht“. Der Verein prüft die Lage.

Spannungen im Peiner Klinikum

Hinter den Kulissen des Peiner Klinikums rumort es offensichtlich. Nach vorliegenden Informationen belasten erhebliche Differenzen zwischen Belegschaft und Geschäftsführung den Betriebsalltag, den Gesellschaftern Landkreis und Stadt Peine liegen demnach bereits Beschwerden vor. Eine offensive Aufklärung des Sachverhalts scheint jetzt notwendig, bevor Gerüchte das Ansehen des Klinikums öffentlich beschädigen.

Die Braunschweiger Silberquelle eröffnet wieder

Kai Fahim ist stolz auf die Silberquelle. Foto: Peter Sierigk

Kultig, klein und zehneckig: Kai Fahim hat die Corona-Pause genutzt, um das traditionsreiche Braunschweiger Tanz- und Musiklokal Silberquelle aufzuhübschen. Jetzt öffnet er nach monatelanger Renovierung wieder. Der Termin ist bedacht gewählt: der 4. Juni. Ein durchaus bedeutender Tag für die Silberquelle. Am 4. Juni 1949 war sie von Gertrud und Joachim Gorille gegenüber dem alten, dem historischen Braunschweiger Bahnhof eröffnet worden. Alles zur Silberquelle erfahren Sie hier.

Die Corona-Inzidenz in Braunschweig sinkt weiterhin. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut für Braunschweig eine Sieben-Tage-Inzidenz von 16,8. Der Trend ist eindeutig. Hier geht’s zu den Regeln, die aktuell gelten.

Das war am Donnerstag wichtig:

red