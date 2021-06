Das war der Donnerstag: Das müssen Sie heute wissen!

Eintrachts Spieler warten weiterhin auf eine Trainerentscheidung, die Braunschweiger Partymeile bleibt weiter geschlossen und eine Tablette soll Wirkstoffe punktgenau dosieren.

Donald Trump könnte Gefängnis drohen

Seit seinem unrühmlichen Abgang nach der Erstürmung des Kapitols durch marodierende Anhänger am 6. Januar hat sich Donald Trump mit einem giftigen Dreiklang im nationalen Selbstgespräch gehalten. Nun werden auch noch die Ermittlungen gegen ihn und seine Firma ausgeweitet. Neue Beweise könnten den Ex-Präsidenten ins Gefängnis bringen.

Tablette der Zukunft dosiert Arzneimittel

Einsatz von 3D-Druck für die Herstellung individualisierter Arzneimittel. Foto: Fraunhofer / Krees Nagel

Eine Tablette, die mehrere Wirkstoffe beinhaltet, für den jeweiligen Patienten punktgenau dosiert ist und von jeder Apotheke in gleich bleibender Qualität gedruckt werden kann – das ist das Ziel eines Forschungsprojekts des Fraunhofer-Instituts für Schicht- und Oberflächentechnik in Braunschweig und des Zentrums für Pharmaverfahrenstechnik der TU Braunschweig. Dazu bauen beide Institute gemeinsam ein nach ihren Angaben in Deutschland einzigartiges Forschungslabor auf.

Eintrachts Spieler warten auf Trainerentscheidung

Nach den Rücktritten der beiden Aufsichtsräte Frank Fiedler und Tobias Rau ist es bei Eintracht Braunschweig in den vergangenen Tagen etwas ruhiger geworden. Fast wirkt es so, als wären die Löwen erstarrt angesichts der Konflikte, die durch den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga teilweise offen ausgetragen werden.

Das geht in Braunschweigs Gastro

Auf der Party-Meile am Gieseler wird vorerst alles still bleiben. Das teilte Tim Lemke gestern mit, der mit Oliver Strauß Clubs wie Eulenglück, Lindbergh-Palace und Schwanensee betreibt. Anfang der Woche hatte alles noch gut ausgesehen, als die neue Corona-Verordnung des Landes vorlag. Darin hieß es, dass Clubs, Bars und Diskotheken mit halber Auslastung und Testpflicht öffnen dürften. Eine Maskenpflichtbeim Tanzen war darin nicht vorgesehen.

Der zweite große Lockdown ist nicht spurlos an Braunschweigs Gastronomen vorbeigezogen – doch sie alle sind noch da. Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga hat es in der Stadt bislang keine corona-bedingte Schließung gegeben. Das überrascht selbst Dehoga-Geschäftsführer Mark Alexander Krack ein wenig. Wir haben mit Braunschweiger Gastronomen gesprochen.

Auch der „Grüne Jäger“ bei Riddagshausen hat wieder geöffnet. Foto: Bernward Comes

Das sind die Corona-Neuigkeiten

In Wolfsburg wird das Leben am Donnerstag, 3. Juni, wieder etwas normaler. Mit einer neuen Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg treten Corona-Lockerungen in Kraft. Möglich werden die am Dienstag beschlossenen Erleichterungen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg seit Tagen stabil unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt und weil das Land eine neue Corona-Verordnung erlassen hat. Was gilt, lesen Sie hier.

Dies ist die Woche der Lockerungen! Die neue Landesverordnung ist seit Montag, 31. Mai, in Kraft. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut für Braunschweig eine Sieben-Tage-Inzidenz von 19,6. Der Trend ist eindeutig. Wir zeigen hier die wichtigsten Lockerungen im Zuge der neuen Verordnung. Seit Mittwoch gilt in der Braunschweiger Innenstadt keine Maskenpflicht mehr. Ausnahmen: ÖPNV-Haltestellen, Wochenmärkte und Parkplätze von Geschäften. Alle Regeln gibt’s hier.

Das war am Mittwoch wichtig:

red