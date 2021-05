Lehrer fordern Schutz an Schulen gegen weitere Corona-Welle

Schutzmaßnahmen an Schulen gegen eine mögliche weitere Corona-Welle hat der Philologenverband Niedersachsen gefordert. „Jetzt müssen wichtige Weichen gestellt werden, damit wenigstens das nächste Schuljahr so normal wie möglich beginnen kann“, sagte der Vorsitzende des Gymnasiallehrerverbandes, Horst Audritz, am Montag in Hannover.

Belüftungssituation müsse sich verbessern

Bis zum Ende der Sommerferien müsse jede Schule hinsichtlich baulicher Mängel, der Belüftungssituation, möglichen Luftreinigungsgeräten, Zustand der Toiletten und Waschbecken sowie der technischen Ausrüstung für einen möglichen Distanzunterricht überprüft werden.

Belastungen müssen sich auf Normalmaß einpendeln

Nach der Rückkehr aller Schüler in die Klassen am Montag warnte Audritz vor einer undifferenzierten Aufholjagd mit erhöhten zusätzlichen Belastungen für alle, das sei nicht zielführend. Im Gegenteil müssten sich die Belastungen auf ein Normalmaß einpendeln, sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte. Außerdem warnte Audritz vor übertriebener Euphorie.

„Die Entwicklung der letzten Wochen hat gezeigt, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Das Virus bleibt in der Welt und ist nur bei konsequenter und kontinuierlicher Bekämpfung zu besiegen.“

Tonne würdigt Verzicht der Schüler: Mussten arg zurückstecken

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat den Beitrag der Schülerinnen und Schüler im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewürdigt. Durch ihren Verzicht auf Schule, Freunde, Sport und Hobbys hätten sie einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet.

Tonne bedankt sich auch bei Schulleitungen und Lehrkräften

„Sie mussten in den letzten Monaten arg zurückstecken, damit das Virus eingedämmt werden konnte“, sagte Tonne am Montag. Er bedankte sich auch bei den Schulleitungen und Lehrkräften für die Vorbereitungen für den Präsenzunterricht und bei den Eltern für die Geduld.

Präsenzunterricht wieder möglich

Am Montag kehrten nach Monaten des reinen Distanz- und Wechselunterrichts viele Schüler in den vollen Präsenzunterricht („Szenario A“) zurück. Rückmeldungen deuteten laut Ministerium darauf hin, dass es einen „emotionalen und geglückten Start“ gegeben habe.

dpa