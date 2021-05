Vollsperrungen auf der Autobahn 39 in Braunschweig

Braunschweig. Die Brückenarbeiten am Autobahn-Kreuz Braunschweig-Süd sorgen in den nächsten Tagen für weitere Behinderungen und Sperrungen.

Im Zuge der Brückenarbeiten am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd (A 39 / B 4) finden am Mittwochabend, 26. Mai, 19 Uhr, bis Donnerstag, 27. Mai, gegen 4 Uhr die Wartungsarbeiten an den Brückenoberseiten auf der B 4 statt. Der Verkehr auf der B 4 wird unter Aufrechterhaltung aller Verkehrsbeziehungen einspurig an den Wartungsarbeiten vorbeigeführt.

Drei Vollsperrungen sind geplant

Zudem wird die Autobahn 39 am Donnerstag, 27. Mai, ab 20 Uhr bis Freitag, 28. Mai, etwa 5 Uhr in drei nacheinander folgenden Phasen gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes beginnen die Arbeiten mit der Vollsperrung der A 39 aus Salzgitter/Kassel kommend in Fahrtrichtung Wolfsburg. Es folgt die Vollsperrung der Fahrtrichtung Kassel/Salzgitter aus Wolfsburg kommend. Und danach: die Vollsperrung der Auffahrt auf die A 39 in Fahrtrichtung Kassel/Salzgitter von der B4 aus Wolfenbüttel / Bad Harzburg kommend.

Umleitungsstrecken sind ausgeschildert

Die Umleitungsstrecke für den Fernverkehr von der A 39 aus Salzgitter/Kassel kommend in Fahrtrichtung Wolfsburg geht den Angaben zufolge über die A 391 und die A 2 bis zum Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter. Der Fernverkehr aus Wolfsburg/Berlin kommend wird weiträumig über die A 2 undA 391 umgeleitet. Beide Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Die innerörtliche Umleitung erfolge über entsprechende Hinweistafeln.

red