Vermisster Liebenburger - Mordkommission sucht Taxifahrer

Im Falle des als vermisst gemeldeten Karsten M. (51) aus Groß Döhren bei Liebenburg im Landkreis Goslar sucht die bei der Polizeiinspektion Goslar ermittelnde Mordkommission „Fortuna“ nun einen wichtigen Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt war das Fahrzeug des Vermissten, ein blauer VW Caddy, am 16. April auf dem Messegelände in Hannover, in der Nähe des Holländischen Pavillons aufgefunden worden.

So suchte die Polizei nach dem VW Caddy: Vermisster Liebenburger – Polizei bittet nach Hinweis um Mithilfe

Taxi könnte Vermissten abgeholt haben

Die Ermittlungen hätten nun ergeben, dass am Dienstag, dem 13. April, kurz nach 09.30 Uhr, aus der Nähe des Abstellortes ein Taxi geordert wurde. Diese Anforderung wurde über die zentrale Taxenvermittlung an ein Taxi weitergeleitet.

Lesen Sie außerdem: Goslarer Vermisstenfall- Polizei sucht weißen Seat Mii

Die Ermittler gehen davon aus, dass dessen Fahrer oder Fahrerin anschließend den Fahrgast aus dem Bereich rund um den Boulevard der EU herum aufgenommen und möglicherweise direkt zum Hauptbahnhof Hannover gefahren haben.

Mordkommission sucht dringend Fahrer des Taxis

Vermisst wird weiterhin Karsten Manczak aus der Gemeinde Liebenburg. Foto: Polizei

Die Mordkommission suche nun dringend den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin dieser Tour als Zeugen für die Ermittlungen, auch wenn das Fahrtziel möglicherweise nicht direkt Hannover Hauptbahnhof hieß.

Diese Person werde gebeten, sich umgehend mit der Polizei Goslar unter der (05321)3390 in Verbindung zu setzen.

red