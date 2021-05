Hannover. Es habe nur wenige Öffnungen in Niedersachsen gegeben. Nur die Außengastronomie zu betreiben würde sich nicht lohnen. Auch die Nachfrage ist gering.

Mitarbeiter Tobias wischt auf der Terrasse vom Surfcafe an der Strandpromenade einen Tisch ab. Hotels, Ferienwohnungen und andere Quartiere in niedersächsischen Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen wieder Gäste empfangen.

Gastronomie in Niedersachsen

Gastronomie in Niedersachsen Dehoga-Umfrage: Außengastronomie kaum lohnenswert

Nach der ersten Woche mit Teilöffnungen im Gastgewerbe haben Gastronomen und Hoteliers in Niedersachsen eine ernüchternde Zwischenbilanz gezogen. Wie aus einer Umfrage des Branchenverbandes Dehoga unter rund 1400 Betrieben hervorgeht, blieben die meisten Außenterrassen zur Bewirtung sowie viele Hotels für touristische Übernachtungen geschlossen.

Gästenachfrage sei zu gering

Als Gründe für die Nichtöffnungen wurden demnach fehlende Wirtschaftlichkeit, die verpflichtenden Tests auf das Coronavirus und eine ausbleibende Gästenachfrage angegeben, wie der Verband am Montag mitteilte.

Endlich wieder draußen essen und genießen in Braunschweig

Der Umfrage zufolge öffneten im Gastgewerbe lediglich 31 Prozent der Restaurants und Cafés ihre Außengastronomie und nur ein Drittel der befragten Hotels und Pensionen begrüßten Gäste für touristische Übernachtungen.

Umsätze bei Öffnungen hinter Erwartungen

Bei den geöffneten Betrieben blieben zudem die Umsätze hinter den Erwartungen zurück: In der Gastronomie gaben etwa sechs von zehn der Betriebe an, dass die Umsatzerwartungen an den Tagen seit dem 10. Mai „bei Weitem nicht erfüllt“ wurden, bei den Übernachtungsbetrieben erklärten etwa acht von zehn Befragten, dass die Umsätze „weit schlechter“ als erwartet ausfielen.

Niedersachsen- Unternehmen können Corona-Tests bescheinigen

Dehoga fordert: Landeskindregelung lockern

Angesichts der ernüchternden Bilanz fordert die Dehoga die sogenannte Landeskindregelung, wonach zunächst nur Niedersachsen im Bundesland Urlaub machen dürfen, sowie die Testpflicht für die Außengastronomie zu lockern. Zwar habe auch das mäßige Wetter die Außengastronomie eingeschränkt, die Testpflicht sei jedoch das „Hauptärgernis“, das viele Gäste von einem spontanen Besuch abhalte, teilte Dehoga-Präsident Detlef Schröder mit. „Fakt ist, die Testpflicht für die Außengastronomie muss mit der nächsten Verordnung fallen.“ dpa

Bund zieht die Corona-Notbremse – Das gilt jetzt bei uns