Vatertagstouren bisher ohne größere Corona-Verstöße

Hannover. Lockerungen in Sicht und vielerorts sinkende Corona-Neuinfektionen. Feuchtfröhliche Vatertagstreffen würden das gefährden. Was beobachtet die Polizei?

Die Polizei hat rund um die Treffen und Touren zum Vatertag in Niedersachsen verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert – größere Verstöße gab es einer ersten Zwischenbilanz zufolge etwa in der Landeshauptstadt nicht. „Es sieht recht ruhig aus, ein bisschen scheint Himmelfahrt diesmal auch auszufallen“, hieß es am Nachmittag aus der Polizeidirektion in Hannover. Die Beamten fuhren an Freizeitzielen wie dem Maschsee Extra-Streifen, um sich das Verhalten von Ausflüglern anzusehen. „Große Vorfälle hatten wir nicht bisher nicht“, hieß es.

Am Steinhuder Meer zwischen Hannover und Nienburg seien die Strände gegen Mittag zur Hälfte ausgelastet gewesen. „Notfalls könnten wie die Zufahrtsstraßen sperren. Aber wir haben keine Erkenntnisse über Menschenmassen.“ Am Expo-Gelände seien 14, in Laatzen 16 Personen aufgefallen, in der Nordstadt von Hannover eine 20-köpfige Gruppe.

Polizei bat im Vorfeld um Einhalten der Kontaktbeschränkungen

Die klassischen Vatertagstouren mit Bollerwagen waren in diesem Jahr allenfalls in kleiner Runde möglich. Denn Treffen von Personen aus mehr als drei Haushalten sind nirgendwo in Niedersachsen erlaubt. In den meisten Regionen dürfen weiterhin sogar nur Angehörige maximal zweier Haushalte gemeinsam etwas unternehmen. Die Polizei hatte die Menschen deshalb schon vorab darum gebeten, sich wegen der Infektionsrisiken auch am Feiertag umsichtig zu verhalten.

Ausflüge an sich wollten sich etliche Niedersächsinnen und Niedersachsen aber nicht nehmen lassen. So trafen sich bei Leer in Ostfriesland „Vatertagstouristen“ mit Fahrrad und Bollerwagen. Auch in anderen Regionen gab es zum Beispiel Wanderungen durch die Natur. Meldungen über besondere Auffälligkeiten oder Regelverletzungen in größerem Stil gab es bis zum späten Nachmittag zunächst nicht.

Regelverstöße würden zu steigenden Coronazahlen führen

Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte gerade mit Blick auf die sinkenden Corona-Zahlen vor Leichtsinn gewarnt: „Himmelfahrt fällt jetzt genau in diese Zeit, wo es auf uns alle noch einmal ankommt.“ Er verwies darauf, dass Regelverstöße zu steigenden Infektionen führen könnten - dann wären die sehnlich erhofften Lockerungen nicht möglich.

Bisher verläuft unser Einsatz sehr ruhig.



Einige Platzverweise mussten jedoch auch schon ausgesprochen werden.



Die gültigen Regelungen für die Stadt Braunschweig und Hinweise zum Alkoholverbot sind hier zu finden: https://t.co/USCwFsPr4N#Himmelfahrt #Vatertag

*do pic.twitter.com/YiZTtW0sZL — Polizei Braunschweig (@Polizei_BS) May 13, 2021

„Die Polizei in Niedersachsen wird deshalb auch in diesem Jahr präsent sein und dort, wo es zu Verstößen kommt, tätig werden.“Zahlreiche Polizeidienststellen riefen dazu auf, den Vatertag in kleinstem Kreis zu feiern. „Die Einhaltung der Vorschriften ist für die Verhinderung der Infektionsausbreitung weiterhin von immenser Wichtigkeit“, sagte etwa Helmstedts Polizeichefin Imke Krysta. „Die klassischen Bollerwagen-Touren sind nicht erlaubt.“

So war die Lage in unserer Region

Die Polizei in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel zieht am Nachmittag eine positive Zwischenbilanz. In einer Mitteilung loben die Beamten „ausdrücklich das Verhalten der Mitbürgerinnen und Mitbürger“.

Die anlässlich des „Vatertages“ eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten sowohl in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel nur ein geringes bis mittleres Personenaufkommen fest. Auch an Orten, die erfahrungsgemäß häufiger von Personen frequentiert werden, konnte kein erhöhtes Besucheraufkommen festgestellt werden.

Hinweise auf sogenannte Corona-Partys gebe es nicht. „In Peine mussten zwei Gastwirte sensibilisiert werden, da sie sich bei einer Außenbewirtung nicht an die Allgemeinverfügungen gehalten hatten“, heißt es weiter in der Meldung. In einem Fall musste gegen einen Gastwirt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet werden.

In Braunschweig twitterte die Polizei, dass einige Platzverweise ausgesprochen werden mussten.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Bei der Polizei Rotenburg hieß es: „Größere Menschenansammlungen werden ebenfalls nicht geduldet und durch die Polizei entschieden aufgelöst.“

Vielerorts verwiesen die Beamten auch auf öffentliche Alkoholverbote. So wollte die Polizei in Wolfsburg Kontrollen im Allerpark machen. In Braunschweig waren alkoholische Getränke im Prinz-Albrecht-Park und Heidbergpark verboten. Auch andere Kommunen legten Verbotszonen fest. In Twistringen meldete die Polizei einen Verstoß, der sich bereits am Mittwochabend ereignet hatte. Dort trafen sich demnach 20 Menschen zu einer Geburtstagsfeier. Die Party sei dann aufgelöst worden.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.