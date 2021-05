Berichte: Niedersachsen setzt vorerst Biontech-Erstimpfungen aus

Biontech öffnet 2023 Fabrik in Singapur

Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech will in Südostasien jährlich hunderte Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs produzieren. Dazu soll bis 2023 ein neues Werk in Singapur gebaut werden. from Co-Founder and CEO of BioNTech Ugur Sahin