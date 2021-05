Harz: Illegales Rennen und viele Verstöße bei Motorrad-Kontrollen

Die Polizei hat am Sonntag Motorrad-Kontrollen im Harz durchgeführt. Dabei sind den Beamten zahlreiche Raser ins Netz gegangen. (Symbolbild)

Bei Motorrad-Kontrollen im Harz sind der Polizei am Sonntag zahlreiche Raser ins Netz gegangen. Auf der B498 hätten sich ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger aus Berlin sogar ein verbotenes Rennen geliefert, teilten die Beamten am Montag in Goslar mit. Einer der beiden versuchte zunächst zu fliehen, konnte aber gestellt werden. Beide mussten ihre Führerscheine abgeben.

240 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt

Insgesamt wurden 240 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, davon 175 von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern. 19 von ihnen müssten direkt mit einem Fahrverbot rechnen, hieß es. Zudem verstießen 26 Verkehrsteilnehmer gegen das Überholverbot, 28 hatten ihre Maschinen verbotenerweise umgebaut.

