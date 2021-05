Stephan Weil (SPD, links), Ministerpräsident in Niedersachsen, spricht 2020 während einer Pressekonferenz im Landtag über die Corona-Lage. Im Hintergrund sitzt Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister in Niedersachsen. An gleicher Stelle stellten Weil und Althusmann am Dienstag geplante Lockerungen vor.