Grüne fordern stärkere Unterstützung von Imkern in Niedersachsen

Die Grünen im Landtag in Hannover machen sich für eine bessere Unterstützung von Hobby- und Berufsimkern in Niedersachsen stark. Insbesondere müsse sich die Landesregierung für ein endgültiges Verbot besonders schädlicher Insektengifte in der Landwirtschaft einsetzen, die Bienenvölker in Gefahr brächten, heißt es in dem Entschließungsantrag, über den der Landtag am Donnerstag berät.

Der Pestizideinsatz in der Landwirtschaft müsse weiter reduziert und wie etwa in Schweden und Dänemark eine Pestizidabgabe eingeführt werden. Außerdem sollten niedersächsische Imker bei der Vermarktung ihres Honigs unterstützt werden.

Imkerei erfreue sich wachsender Beliebtheit

Zur Begründung erklärten die Grünen, die Imkerei erfreue sich in den vergangenen 15 Jahren einer wachsenden Beliebtheit. Imkerinnen und Imker könnten ein Türöffner für eine weniger mit Pestiziden arbeitende Landwirtschaft sein. Doch es brauche auch politische Entscheidungen für eine bienenfreundlichere Landwirtschaft.

Verbot von Schottergärten

Damit Bienen auch im städtischen Umfeld bessere Lebensbedingungen vorfinden, pochen die Grünen auch auf ein Verbot von sogenannten Schottergärten. Die Kommunen sollten angewiesen werden, solche mit Steinen oder Schotter gefüllten Gartenflächen zu verbieten und an Gebäuden des Landes, wo es sie gibt, sollten diese zurückgebaut werden.

Antrag für Imkerschein vorausgegangen

Dem Antrag der Grünen vorangegangen war ein Antrag der Regierungsfraktionen auf das Einführen eines verpflichtenden Imkerscheins, mit dem auch Hobbyimker grundsätzliche Sachkunde im Umgang mit Bienenvölkern nachweisen müssen. Dies lehnen die Grünen ab.

dpa