Vereinbarung stoppt Öl- und Gasbohrungen in Wasserschutzgebieten

Hannover. Zunehmend steht die Öl- und Gasförderung aus Umweltgründen in der Kritik. Nun stoppt Niedersachsen neue Bohrungen in Wasserschutzgebieten.

Eine Fördersonde zur Förderung von Erdöl steht auf einem Feld bei Rühme bei Braunschweig. Die Zukunft der Erdgas- und Erdölförderung in Niedersachsen ist umstritten - besonders in Wasserschutzgebieten gibt es immer wieder Befürchtungen, dass durch die Förderung Schadstoffe in die Erde gelangen könnten.

Nach regelmäßigen Zwischenfällen und wachsender Kritik an der Öl- und Gasförderung in Niedersachsen darf dort in Trinkwasser-Schutzgebieten künftig nicht mehr nach den Rohstoffen gebohrt werden. Darauf hat sich die Landesregierung mit der Industrie, den Sozialpartnern und den Wasserverbänden verständigt. Auf Kritik stößt die am Montag vorgestellte Vereinbarung bei Umweltschützern und den Grünen. Niedersachsen ist das weitaus wichtigste Erdgasförderland in Deutschland vor Schleswig-Holstein; beim Erdöl ist die Rangfolge umgekehrt.

Schutz des Wassers gehe eindeutig vor

„In der Abwägung zwischen Grund- und Trinkwasserschutz und Erdöl- und Erdgasbohrungen geht der Schutz des Wassers eindeutig vor und deswegen wird es keine neuen Bohrungen in Trinkwasserschutzgebieten in Niedersachsen mehr geben“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). Auch für Bestandsbohrungen abseits von Trinkwasserschutzgebieten seien höhere Standards für mehr Sicherheit eingezogen worden, denn man habe aus Unfällen der Vergangenheit gelernt.

232 Millionen Liter umweltschädliche Stoffe zwischen 2009 und 2019

So traten nach früheren Angaben des Wirtschaftsministeriums zwischen Januar 2009 und Oktober 2019 bei 149 Zwischenfällen in der niedersächsischen Gas- und Ölförderung rund 232 Millionen Liter umweltschädliche Stoffe aus. Wirbel gab es etwa um ein Erdölfeld in Emlichheim: Auf der Förderstelle an der Grenze zu den Niederlanden waren zwischen 2014 und 2018 unbemerkt bis zu 22 000 Kubikmeter umweltgefährdendes Lagerstättenwasser aufgrund eines verrosteten Rohres in den Untergrund ausgetreten.

Industrie begrüßt getroffene Abmachung

Die Erdgas- und Erdölindustrie begrüßte die getroffene Abmachung. „Mit einem breiten Maßnahmenpaket bestätigt die Vereinbarung die heimische Förderung von Erdgas und Erdöl als Teil der niedersächsischen Energieversorgung auf dem Weg in die Klimaneutralität“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), Ludwig Möhring. Nach Einschätzung der Wasserverbände in Niedersachsen hätte ein besserer Grundwasserschutz auch über Vorschriften erreicht werden können. Die stattdessen getroffene Vereinbarung biete aber ebenfalls eine kurzfristig umsetzbare Lösung

Althusmann: Ausgleich der Interessen von Industrie und Wasserversorgung

.Auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte den Ausgleich zwischen den Interessen der Industrie und der Wasserversorgung. „Die Rahmenbedingungen für die Aktivitäten der Förderunternehmen in den Wassergewinnungsgebieten werden durch diese Vereinbarung angepasst – etwa durch Umweltverträglichkeitsprüfungen oder eine Anpassung der notwendigen technischen Überwachungsmaßnahmen“, sagte Althusmann. „Auch in Zeiten der Energiewende wird weiterhin Erdgas benötigt, dabei ist die heimische Förderung insgesamt klimafreundlicher als Importgas.“

Umweltschützer: Abmachung ist unzureichend

Umweltschützer kritisierten die Vereinbarung allerdings als unzureichend. Der BUND etwa monierte, es fehle ein konkretes Ausstiegsdatum. Beim Gewässerschutz seien außerdem nur freiwillige Schritte sowie Prüfungen und Beratungen beschlossen worden. Der BUND sei aus den Gesprächen ausgestiegen, als sich gezeigt habe, dass die Vereinbarung „nur auf unkonkrete Formulierungen zugunsten der Förderindustrie“ hinauslaufe, erklärte Landesvize Axel Ebeler. Der SPD/CDU-Regierung warf er vor, es fehle ihr an Mut und Konsequenz.

Grüne: Rückschritt ins fossile Zeitalter

Als einen Rückschritt ins fossile Zeitalter bezeichneten die Grünen die Vereinbarung. Sie machen sich schon seit längerem für einen Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung in Niedersachsen stark. „Minister Lies kündigt explizit an, der Erdöl- und Erdgas-Industrie für neue Bohrungen außerhalb von Wasserschutzgebieten den Rücken zu stärken. Die Klimakrise findet für die GroKo offensichtlich nicht statt“, sagte die Grünen-Abgeordnete Imke Byl. Die Förderindustrie habe sich fast vollständig durchgesetzt, denn auch die 60 Bestandsbohrungen in Wasserschutzgebieten könnten weitergehen.

Mindereinnahmen in Millionenhöhe für Niedersachsen

Kürzlich erst hatten insbesondere die Grünen die Landesregierung nach der Ankündigung, die Förderabgabe für Erdöl und Erdgas deutlich zu senken, unter Beschuss genommen. Die Änderung soll einen Rechtsstreit mit den Öl- und Gasunternehmen über die Höhe der Abgabe ausräumen; dem Land beschert dies Mindereinnahmen in Millionenhöhe.

