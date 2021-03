LKW aus Goslar verliert tausende Flaschen Bier

Auf der Bundesstraße 180 zwischen Magdeburg und Hettstedt ist am Montagmorgen ein mit Bier beladener Lkw aus Goslar verunglückt. Der Sattelzug war auf der Harzautobahn A36 in Richtung Bernburg unterwegs und wollte diese an der Abfahrt Aschersleben-Mitte verlassen. Wie der Lkw-Fahrer berichtet, kam dabei die 24 Tonnen schwere Ladung ins Rutschen.

Fahrer blieb beim Unglück unverletzt

Ein Großteil der gefüllten Bierkästen durchbrach die Plane und landete auf der B188. Der Fahrer blieb unverletzt. Wegen der Aufräum- und Säuberungsarbeiten bleibt die Brücke/B180 über die A36 vorerst voll gesperrt.