Technik gegen Suizide und Straftaten hinter Gittern

Intelligente Technik und künstliche Intelligenz soll in Niedersachsen helfen, Suizide und Straftaten hinter Gittern zu verhindern. In einem gemeinsamen Antrag zur Landtagssitzung in dieser Woche fordern die SPD- und CDU-Fraktion ein Forschungs- und Modellprojekt zum Einsatz intelligenter Videoüberwachungsanlagen im Gefängnisbereich.

Intelligente Überwachungsanlage könnte Alarm schlagen

Diese können bei auffälligen Verhaltensweisen der beobachteten Gefangenen Alarm schlagen und beispielsweise eingesetzt werden, um Suizidfälle zu verhindern sowie beim Aufenthalt von Häftlingen im Freien die Übergabe verbotener Gegenstände oder sich anbahnende Raufereien frühzeitig zu erkennen.

dpa