Neben regelmäßigen Antigen-Schnelltests für Schulen und andere öffentliche Einrichtungen sind jetzt auch Selbsttests für Zuhause zugelassen. So werden sie richtig angewandt.

Corona-Selbsttest anwenden: So geht’s!

Hannover. Unentgeltliche Schnelltests sollen im Kampf gegen die Corona-Pandemie helfen. Niedersachsen will sein Angebot ausweiten.

Kostenlose Corona-Schnelltests in Niedersachsen

In Niedersachsen bieten nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) inzwischen rund 2000 Praxen kostenlose Corona-Schnelltests an. „Zur Zeit können wir nicht garantieren, dass jeder sofort auf Nachfrage einen Test bekommt“, sagte Sprecher Uwe Köster am Mittwoch. Die Politik habe das kurzfristig auf den Weg gebracht, doch für die Organisation brauche es zeitlichen Vorlauf. Das Angebot werde nun zügig ausgebaut. „Es kommen immer noch Praxen hinzu.“ Wie groß die Nachfrage nach den Tests ist, konnte die Kassenärztliche Vereinigung nicht einschätzen.

Zunehmend kostenfreie Tests bei Apotheken

Köster zufolge muss jede Praxis selbst das Testmaterial bestellen. Ob jeder auf Wunsch einen Test bekommt, hänge davon ab, wie schnell sich die Praxen mit Testkits versorgen können. In Zukunft sollen auch zunehmend Apotheken kostenfreie Corona-Schnelltests anbieten, wie die Sprecherin der Apothekenkammer, Panagiota Fyssa, sagte.

Bund übernimmt Kosten für Schnelltests

Im jüngsten Bund-Länder-Beschluss zur Corona-Krise ist festgelegt, dass der Bund die Kosten für Corona-Schnelltests übernimmt. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche, vorgenommen von geschultem Personal etwa in Apotheken, Testzentren oder Arztpraxen.

