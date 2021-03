Corona-Inzidenzschwelle: SPD-Chefin betont Hoheit der Landkreise

Im Streit um feste Inzidenzwerte als Grundlage für Corona-Lockerungen hat Niedersachsens SPD-Fraktionschefin Johanne Modder an die Hoheit der Landkreise erinnert. Wenn die Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche in einem Kreis geringfügig überschritten werde und es dafür eine isolierte Ursache gebe, könne der Landkreis diese aus den Gesamtzahlen herausrechnen, sagte Modder am Mittwoch in Hannover. Allerdings gehe dies nicht, wenn die 100er-Inzidenz erheblich überschritten werde. Ab dieser Grenze bleibt es bei den bisherigen Einschränkungen. Dies hatte insbesondere in der Region Hannover, wo die Schwelle leicht überschritten wird, für Unmut gesorgt.

Corona-Verordnung überlässt Einordnung den Landkreisen

Nach der Corona-Verordnung des Landes ist es Aufgabe der Landkreise unter anderem nach eigener Einschätzung der Entwicklung der Infektionslage bekannt zu geben, ob der Landkreis zur sogenannten Hochinzidenzkommune erklärt wird oder ob diese Einordnung wieder aufgehoben wird. Grundsätzlich verteidigte Modder den Kurs, bei Corona-Lockerungen und Beschränkungen künftig die regionale Lage mit der jeweiligen Inzidenz vor Ort zur Grundlage zu machen.

