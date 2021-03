Wanderer haben in einem Wald bei Freden im Landkreis Hildesheim eine zum Teil bereits skelettierte Leiche entdeckt (Symbolbild).

Wanderer finden Leiche in Wald im Landkreis Hildesheim

Wanderer haben in einem Wald bei Freden im Landkreis Hildesheim eine zum Teil bereits skelettierte Leiche entdeckt. Der Fundort sei am Donnerstag von der Polizei im Beisein eines Rechtsmediziners untersucht worden, teilten die Beamten am Freitag mit.

Wanderer finden Leiche: Umstände des Todes unklar

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handele es sich bei dem Toten um einen Mann mittleren Alters. Seine Identität und die Umstände seines Todes seien noch ungeklärt. Nach der Obduktion am Freitag waren Polizeiangaben zufolge weitere Untersuchungen geplant. Über das Ergebnis wollen die Ermittler voraussichtlich erst in der kommenden Woche informieren.

