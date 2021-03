Niedersachsen setzt Corona-Lockerungen regional differenziert um

Niedersachsen wird den von Bund und Ländern vereinbarten Corona-Kurs regional differenziert umsetzen. Bei Lockerungen aber auch Verschärfungen der Corona-Beschränkungen soll die Infektionslage in den Landkreisen berücksichtigt werden, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag. Dies solle aber nicht in Bereichen mit einem überregionalen Anziehungseffekt wie etwa im Handel geschehen. Vorstellbar sei ein Regionalisieren der Regeln aber etwa bei den Kontaktbeschränkungen oder beim Breitensport. Die konkrete Handhabe der Landkreise solle in Abstimmung mit dem Land erfolgen.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) gab zu bedenken, dass schon bald berücksichtigt werden müsste, dass mit der geplanten massiven Ausweitung der Testmöglichkeiten auch ein Anstieg positiver Testergebnisse und der Inzidenz zu erwarten sei.

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

dpa