Trotz Förderschubs warten etliche Firmen noch auf Corona-Hilfe

Obwohl in der Corona-Krise für Unternehmen in Niedersachsen inzwischen Hilfen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgezahlt wurden, warten etliche Firmen weiter auf beantragte Hilfe. Wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag im Landtag sagte, wurden inzwischen mehr als 95 Prozent der Novemberhilfe und mehr als 75 Prozent der Dezemberhilfe ausgereicht.

Die nötigen Vorarbeiten des Bundes zur Bearbeitung von Förderanträgen hätten länger gedauert, als man es sich gewünscht hätte. Auch die Zahlung der Überbrückungshilfe III zur Unterstützung der Unternehmen im angelaufenen Jahr verzögere sich wegen noch nicht erledigter Programmierarbeiten des Bundes bis zum März, sagte Althusmann. Seit gut einer Woche flössen aber bereits Abschlagzahlungen.

Der Grünen-Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel beklagte, dass das Fördergeld bei etlichen Mittelständlern und Selbstständigen noch nicht angekommen sei, bei vielen sehe es bald „zappenduster“ aus. „Es geht um die blanke Existenz.“

Der FDP-Abgeordnete Jörg Bode kritisierte das Vorgehen des Wirtschaftsministeriums beim Hilfsprogramm „Neustart Niedersachsen“, für das sich viel mehr Unternehmen gemeldet hätten, als im ersten Anlauf Geld verfügbar gewesen sei. Ein vorübergehender Bewilligungsstopp habe für Frust bei Firmen gesorgt, die in innovative Projekten hätten investieren wollen, um nach der Krise durchzustarten.

