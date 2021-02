Für das Wochenende wird in Niedersachsen sonniges Wetter vorausgesagt. (Symbolfoto)

Sonniges Wochenende in Niedersachsen vorausgesagt

Kühle Nächte, sonnige Tage - Niedersachsen steht ein überwiegend sonniges Wochenende mit tagsüber milden Temperaturen bevor. Der Freitag startet am Morgen noch mit leichtem Regen, anschließend lockert es auf, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Demnach liegen die Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad auf den Ostfriesischen Inseln, im Osnabrücker Raum sind bis zu 12 Grad möglich.

In den Nächten ist mit Bodenfrost zu rechnen

In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen, und es kann besonders im östlichen Niedersachsen zu Bodenfrost kommen. Die Tiefstwerte liegen laut Vorhersage zwischen 0 Grad im Wendland und 6 Grad an der Ems. An der Nordsee kann es nachts zu ein paar Regentropfen kommen - ansonsten rechnen die Meteorologen des DWD mit einem überwiegend trockenen Wochenende.

Samstag und Sonntag bleibt es freundlich, auch wenn sich hin und wieder einige Wolken vor die Sonne schieben. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad auf den Inseln und bis zu 18 Grad im Binnenland. Nachts kühlt es immer wieder ab, so dass in den Nächten laut DWD-Sprecher weiterhin mit Bodenfrost zu rechnen ist.

dpa