Niedersachsen testet künftig flächendeckend auf Virusvarianten

Ein Mitarbeiter zeigt in einer Corona-Abstrichstelle einen Abstrich für einen Corona-Test - in Niedersachsen soll flächendeckend auf Corona-Varianten getestet werden (Symbolbild).

Hannover. Der Coronavarianten-Anteil an den Infektionen liegt landesweit bei 10 Prozent - in der Region Hannover sogar bei 40 Prozent.

Niedersachsen testet künftig flächendeckend bei möglichst jeder nachgewiesenen Corona-Infektion auf Virusvarianten. Diese machten in einigen Teilen des Landes wie etwa der Region Hannover inzwischen 40 Prozent der Infektionsfälle aus, sagte der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, am Dienstag in Hannover.

Landesweit liege der Anteil der Varianten an den Infektionsfällen bei zehn Prozent. Nach Information des Landesgesundheitsamtes testeten inzwischen die allermeisten der großen Labore gleich auf das Vorliegen von Corona-Mutanten.

dpa