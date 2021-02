Schnelltests für den Privatgebrauch könnten Kindern in der Corona-Krise mehr Freiräume geben. (Symbolbild)

Hannover. Althusmann fordert Antigen-Schnelltests für den Privatgebrauch. Somit könnten Schulen und Kitas schneller in Regelbetrieb zurückkehren.

Althusmann will Kindern mit Schnelltests mehr Freiheiten schaffen

Niedersachsens Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat Antigen-Schnelltests für den Privatgebrauch gefordert - auch um Kindern in der Corona-Krise wieder mehr Freiräume zu geben. „Damit könnten Kinder vor dem Zusammentreffen mit anderen Kindern getestet werden“, sagte Althusmann am Mittwoch in Hannover.

Die Schnelltests seien eine sinnvolle Hilfe zum Ausweiten der bisherigen Teststrategie, um schnellstmöglich eine sichere Öffnungsperspektive für Schulen und Kitas zu erlangen. „Für die Zukunft müssen wir in Deutschland Schule neu denken und dauerhaft pandemiefest aufstellen.“

„Die baldige Rückkehr in den Regelbetrieb ist das Ziel, die sinkenden Fallzahlen sind ein gutes Signal in viele Richtungen“, sagte Althusmann. „Doch solange Medizin und Wissenschaft die Gefährlichkeit der Virus-Mutationen nicht klar einordnen können, müssen wir sehr vorsichtig bleiben, um die Lage im Griff zu behalten.“

