Landesschülerrat fordert Absage von Abitur und Abschlussprüfungen

In der Turnhalle vom Montessori-Schulzentrum in Leipzig schreiben 72 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums ihre Vorprüfungs-Klausur in den Leistungskursen Deutsch und Mathematik.

Der Landesschülerrat in Niedersachsen hat angesichts der Corona-Epidemie eine Absage der Abitur- und Abschlussprüfungen gefordert. Bei geschlossenen Bibliotheken und den Kontaktverboten könnten Schülerinnen und Schüler sich nicht in Lerngruppen vorbereiten, sagte der Schülerratsvorsitzende Florian Reetz am Freitag in Hannover.

Abschlüsse auf Basis der bisherigen Noten vergeben

Technische Probleme behinderten das Distanzlernen, dazu kämen psychische Probleme sowie ungleiche Lernbedingungen in den Familien. Die Abschlüsse sollten auf der Basis der bisherigen Noten vergeben und für die Abiturienten bis zum Ende des Schuljahrs Unterricht zum Nachholen des während der Epidemie versäumten Stoffs angeboten werden.

