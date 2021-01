Wetterdienst: Warnung vor glatten Straßen in Niedersachsen

Heftiger Schneefall sorgt seit Freitagvormittag für massive Verkehrsbehinderungen in unserer Region zwischen Harz und Heide. Obwohl die Räumdienste im Dauereinsatz sind, geht es stellenweise nur noch im Schritttempo voran.

Und auch das Wochenende dürfte in weiten Teilen Niedersachsens mit viel Neuschnee beginnen: Vor allem nördlich einer Linie von Ostfriesland bis Braunschweig fällt der reichliche Niederschlag durchweg als Schnee, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Örtlich kann demzufolge bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Es herrscht Unwettergefahr, auf den Straßen gibt es gebietsweise gefrierenden Regen.

Starker Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen

Auf allen Straßen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist Vorsicht geboten. Teilweise kommen Lkw nicht mehr voran. Bei Irxleben ist ein Laster seitlich in den Graben gerutscht und hängt fest.

Auf der A2 darf wegen des starken Schneefalls bei Helmstedt nur noch mit 60 Stundenkilometern gefahren werden. Foto: Matthias Strauß

Auch auf den Autobahnen gab es bereits Unfälle. Die Autobahnpolizei Börde hat deshalb die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Helmstedt auf 60km/h herabgesetzt.

Lkw sind im Landkreis Wolfenbüttel stecken geblieben

Starker Schneefall und einsetzende Glätte haben beispielsweise den Verkehr auf der unfallträchtigen Landstraße 495 zwischen Wolfenbüttel-Halchter bis zur Anhöhe des Oderwaldes lahm gelegt.

Der Pkw-Verkehr wurde umgeleitet. Für 16 Lkw bedeutete die Situation aber: Stillstand. Für sie war ein Anfahren bergauf in Richtung Salzgitter nicht mehr möglich. Noch gefährlicher schien die Fahrt bergrunter in Richtung Halchter zu sein. Die schneeglatte Fahrbahn in Verbindung mit den seichten Kurven bedeuteten für die schweren Lastzüge eine zu große Gefahr. Ein Abrutschen von der Fahrbahn drohte.

Die Polizei sperrte den Straßenabschnitt fast zwei Stunden lang. Nachdem ein Schneepflug mit Streusalz die Strecke mehrmals abfuhr und das Streusalz Wirkung zeigte, konnte die L495 für den Verkehr wieder freigegeben werden.

In Wolfenbüttel hat es darüber hinaus auch mehrere Blechschäden bei schneebedingten Unfällen gegeben. Mehr darüber lesen Sie hier: 15 Zentimeter Schnee - Starker Wintereinbruch in Wolfenbüttel

Harz besonders stark von Verkehrsbehinderungen betroffen

Gar nichts mehr ging auch auf der B244 zwischen Elbingerode und Wernigerode. Hier ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines aus Elbingerode kommenden Pkw BMW verlor auf schneeglatter Straße die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort krachte er mit einem Kleinbus-Taxi zusammen.

Heftige Schneefälle im Harz - Räumdienste im Dauereinsatz Heftige Schneefälle im Harz - Räumdienste im Dauereinsatz Zwischen Wolfenbüttel und Salzgitter ging eine zeitlang gar nichts mehr. Foto: Jörg Koglin

Heftige Schneefälle im Harz - Räumdienste im Dauereinsatz Seit Freitagvormittag sorgen Schneefälle für massive Verkehrsbehinderungen im Harz. Stellenweise geht es nur im Schrittempo voran. Foto: Matthias Strauss

Beide Fahrer und die Insassen des Taxi blieben unverletzt. Nach Angaben der Unfallbeteiligten waren die Fahrzeuge sehr langsam unterwegs. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Wegen der Bergungsarbeiten kam es auf der B244 kurzfristig zu Sperrungen.

Mögliche Neuschneemengen von bis zu 15 Zentimetern

Besonders stark schneite es in den Orten des Oberharzes. Auch in Schierke (Fotos) sind Anwohner fleißig am Schneeräumen. Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis in die Abendstundendes Freitag vor Neuschneemengen zwischen 5 und 15 Zentimetern.

Schnee bietet Abwechslung zu Corona-Frust

Die, die nicht mit dem Auto unterwegs sein mussten, freuten sich indes über die weiße Abwechslung. Manche holten sogar den Schlitten raus. In Braunschweig war unser Fotograf unterwegs, um einige Impressionen festzuhalten.

Zehn Zentimeter Neuschnee in Braunschweig Zehn Zentimeter Neuschnee in Braunschweig Am Freitagnachmittag hat es in Braunschweig geschneit. Das lockte einige Braunschweiger:innen nach draußen.

"Kommen Sie am Wochenende nicht in den Harz!"

Unterdessen richten sich die Polizei und Kommunen im Harz auf das Zeugnisferien-Wochenende ein, an dem in früheren Jahren viele Menschen für einen Kurzurlaub in die Region kamen. Der Landkreis Goslar, die Polizei und die drei Städte Braunlage, Goslar und Clausthal-Zellerfeld appellierten an die Bevölkerung, nicht in den Harz zu kommen. Die schon an den vergangenen Wochenenden vorgenommenen Corona- und Verkehrskontrollen werden fortgesetzt.

Verschneite Straßen und Glätte prägten das Straßenbild am Freitag. Auch am Wochenende soll das Wetter ähnlich bleiben. Foto: dpa

Auf Ausflüge in den Harz solle generell verzichtet werden, so Landrat Thomas Brych (SPD). „Der Lockdown hat weiterhin Bestand, es gibt keinerlei Lockerungen und die Situation ist dieselbe wie vor drei Wochen.“