Wetterdienst: Trübes Wetter und Niederschläge in Niedersachsen

Von Westen kommt Niederschlag: Ein Tiefausläufer bringt am Mittwoch Regen, Schneeregen und Schnee nach Niedersachsen. In tiefen Lagen bleibt es bei Regen, überwiegend in geringen Mengen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage zwischen zwei und vier Grad, im Oberharz ist leichter Dauerfrost möglich. Auf den Nordsee-Inseln frischt der Wind etwas auf.

