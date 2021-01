HZI-Forscherin: Mehr Corona-Tests müssen verfügbar sein

Die Epidemiologin Dr. Berit Lange forscht am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.

Braunschweig. Die Epidemiologin Berit Lange fordert eine deutliche Aufstockung der Corona-Testkapazitäten. „Um das Infektionsgeschehen dauerhaft niedrig zu halten, sollten wir in der Erkältungssaison jede Person, die einen leichten Atemwegsinfekt hat, auf Corona testen“, sagte die Forscherin vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung im Interview der Braunschweiger Zeitung. Die Steigerung der verfügbaren Tests auf ein Mehrfaches der heutigen Kapazität sei eine notwendige Voraussetzung für Lockerungen oder die Rückkehr von der deutschlandweiten zu einer regionalen Pandemiebekämpfung.

Auf europäischer Ebene mahnte die Epidemiologin mehr Koordination und Zusammenarbeit an. „Momentan haben wir immer noch sehr offene Grenzen in der EU und keine solche Kooperation“, so die Forscherin.

Lob für Homeoffice-Regel

Die von Bund und Ländern beschlossene Fortführung und Verschärfung des Lockdowns befürwortet die Forscherin. Dass Betriebe nur in begründeten Ausnahmen von der Homeoffice-Regel abweichen sollen, hält Lange für richtig. Es sei davon auszugehen, „dass ein relevanter Anteil unserer Kontakte – und damit auch der Infektionen – durch die Arbeit zustande kommt“.

Lange: Akzeptanz der Maßnahmen ist entscheidend

Neben den Erfordernissen des Infektionsschutzes plädierte die 38-Jährige dafür, auch die Akzeptanz von Maßnahmen in der Bevölkerung im Blick zu behalten. Gerade im privaten Bereich entscheide die Zustimmung über den Erfolg. „Wenn Menschen die Maßnahmen nicht als gerecht oder als wirksam erleben, ist das ein großes Problem. Deswegen ist es auch aus epidemiologischer Sicht wichtig, auf solche Bedenken einzugehen“, so Lange.

Die Ärztin und Epidemiologin Berit Lange leitet seit rund einem Jahr den Bereich Klinische Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig. Seit der Corona-Epidemie befasst sich ihr Team mit der Auswertung und Zusammenfassung des Forschungsstandes zur Pandemie. Hier geht es zum langen Interview.