Niedersachsen ist im Bundesvergleich Schlusslicht bei Impfquote

In Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist die Impfquote fast siebenmal höher als in Niedersachsen.

Niedersachsen ist bisher beim Impfen gegen das Coronavirus langsamer als die anderen Bundesländer. Nach Daten des Robert Koch-Instituts haben bis Dienstag landesweit 8665 Menschen die vor Covid-19 schützende Spritze erhalten. Das waren 1,1 Impfungen pro 1000 Einwohner - kein anderes Bundesland hatte eine so geringe Quote.

In Bayern zum Beispiel wurden bereits 77.876 Frauen und Männer geimpft (Quote: 5,9), in Nordrhein-Westfalen 62.692 (Quote: 3,5). Das Nachbarland Sachsen-Anhalt verzeichnet bisher 15.628 Impfungen und eine Quote von 7,1 pro 1000 Einwohner.

Im Bremen waren es bis Dienstag 2653 Geimpfte und eine Quote von 3,9. Zahlreiche weitere niedersächsische Landkreise wie Goslar oder Northeim starteten am Dienstag mit mobilen Teams in Alten- und Pflegeheimen und berichteten von "einem erfolgreichen Impfstart".

Hoffnung, in den nächsten vier Wochen alle Heimbewohner zu impfen, die das wünschen

Das Bundesland hofft bereits von der kommenden Woche an, auch den Corona-Impfstoff von Moderna einsetzen zu können, dessen Zulassung unmittelbar erwartet wird. Unklar sei aber noch, wie viele Moderna-Impfdosen Niedersachsen erhalten wird, sagte die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover.

Nach der verzögerten Anlieferung von Impfstoff hofft Niedersachsen in den kommenden vier Wochen, alle Heimbewohner, die dies wünschen, impfen zu können. Danach sollen die Impfungen in den 50 Impfzentren des Landes für Menschen über 80 Jahre beginnen.

Lesen Sie mehr:

Nach schleppendem Start in Niedersachsen: Wann wird wer geimpft?

Braunschweiger Impfzentrum startklar, nur der Impfstoff fehlt

Helmstedt - Erste Impfungen vermutlich nächste Woche

dpa