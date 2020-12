Feuerwerksverbot in Niedersachsen vorläufig außer Kraft gesetzt

Pyrotechnik liegt in einem Lager der Blackboxx Fireworks GmbH in einem Regal. Das Verkaufsverbot für Silvester-Feuerwerk wegen des harten Corona-Lockdowns ist in Niedersachsen vorerst außer Kraft gesetzt.

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat das Feuerwerksverbot in der niedersächsischen Corona-Verordnung vorläufig außer Kraft gesetzt. Ein derart umfassendes Feuerwerksverbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Gerichts.

Verkauf und Abbrennen von Feuerwerk per Verordnung untersagt

Das Land hatte mit der seit 16. Dezember geltenden Verordnung sowohl den Verkauf, als auch das Abbrennen von Feuerwekr als unzulässig erklärt. Unter Paragraph 10a ist zudem geregelt, dass das Mitführen und Abbrennen von Feuerwekrskörpern und anderen pyrotechnischen Gegenständen untersagt ist. Zudem ist es verboten, Feuerwerk für die Öffentlichkeit zu veranstalten.

Notaufnahmen brauchen keine Böllerverletzten

Für das Verbot gibt es mindestens zwei Gründe. Zum einen soll so die Bildung von Menschenmengen in der Neujahrsnacht zum Infektionsschutz vermieden werden. Andererseits dürfte die Verordnung darauf abzielen, die durch die Corona-Krise schon angespannte Situation in den Krankenhäusern nicht durch Verletzungen infolge von Böllern und Raketen zusätzlich zu belasten. dpa/eng