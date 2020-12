Mitarbeiterinnen der Pflege in Schutzausrüstung betreuen einen Corona-Patienten. Die Todeszahl in Niedersachsen hat einen neuen Rekordwert erreicht (Symbolbild).

Hannover. Den letzten Rekordwert – 42 Tote – haben die Todeszahlen erst am vergangenen Mittwoch erreicht. Auch die Zahl der Corona-Infektionen ist gestiegen.

Rekordwert von Corona-Toten in Niedersachsen: 44 an einem Tag

In Niedersachsen ist die Zahl der Corona-Toten binnen eines Tages auf einen neuen Höchstwert von 44 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium in Hannover am Dienstag mit.

Der bisherige Höchstwert hatte am 9. Dezember bei 42 gelegen. Insgesamt gab es damit bisher in Niedersachsen im Zusammenhang mit der Epidemie 1473 Tote.

197 Patienten auf Intensivstation

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus stieg landesweit im Vergleich zum Vortag um 851. Die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage – betrug 98,5 nach 97,8 am Vortag.

In niedersächsischen Kliniken werden den Angaben zufolge derzeit 1056 Corona-Patienten behandelt. 197 Betroffene liegen auf der Intensivstation, 119 werden künstlich beatmet.

dpa