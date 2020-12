Wochenlang waren für die Gemeinde Walkenried nur eine Handvoll Corona-Infizierte und keine oder kaum akut Erkrankte gemeldet. Die Südharz-Kommune war damit ein glücklicher Außenseiter – inmitten meist steigender Fallzahlen. Doch diese sind in den vergangenen Tagen auch für Walkenried in die Höhe geschossen. Dienstagnachmittag meldete das Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Göttingen 243 Infizierte, davon 25 Erkrankte für die Gemeinde. Hauptgrund für die momentane Statistik sind 22 bestätigte Corona-Fälle im „Haus Sonneck“ in Wieda. Für die Einwohner der Gemeinde bestehe jedoch kein erhöhtes Infektionsrisiko, berichtet der Kreissprecher. Was wir wissen.

„Dort gab es einen positiven Befund, woraufhin ein Reihentest stattfand“, berichtet Landkreissprecher Ulrich Lottmann auf Nachfrage unserer Zeitung. Bewohner und Mitarbeiter sind betroffen. Das „Haus Sonneck“ ist eine Einrichtung für alkoholkranke, pflegebedürftige Menschen. Die Geschäftsführung sei an Transparenz interessiert, darum werde die Situation öffentlich gemacht. „Sie steht im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab des Landkreises“, sagt Lottmann. Gut zu kontrollierender Ausbruch Weil es sich um einen lokal begrenzten und gut zu kontrollierenden Corona-Ausbruch handelt, gebe es kein erhöhtes Infektionsrisiko für die Einwohner der Gemeinde, sagt der Kreissprecher. Die Einrichtung in Wieda habe ein Besuchsverbot erlassen, und die Bewohner sollen das „Haus Sonneck“ nicht verlassen. Für die Mitarbeiter gebe es Corona-Schnelltests. Alle Beteiligten reagierten Lottmann zufolge verständnisvoll auf die Maßnahmen. Fall im Seniorenzentrum Göttingen Auch das Seniorenzentrum Göttingen hat einen ersten bestätigten Fall einer Infektion seit Ausbruch der Pandemie. Betroffen ist eine Mitarbeiterin. Das bestätigte der Leiter der kommunal getragenen Einrichtung, Kai Osterhorn, auf Nachfrage des Göttinger Tageblatts: „Es ist richtig, dass sich im Rahmen eines durchgeführten Routinetests bei einer Mitarbeiterin mittels POC-Antigen-Schnelltest ein positives Testergebnis ergeben hat.“ POC steht für Point-Of-Care-Test. Das Ergebnis sei durch einen weiteren Test bestätigt worden. Die Mitarbeiterin befinde sich aktuell in Quarantäne. Das Seniorenzentrum Göttingen führe standardmäßig Schnelltests vor Dienstbeginn durch. „In diesem Zusammenhang hat sich bei einem weiteren Mitarbeiter ein positives Ergebnis eines POC-Schnelltests ergeben, sodass sich dieser Mitarbeiter derzeit in vorsorglicher Quarantäne befindet“, führt er aus. Das finale Testergebnis liege für diesen Beschäftigten noch nicht vor. Schnelltests haben sich hier bewährt Es zeige sich jedoch, dass sich die POC-Tests als Frühwarnindikator gut bewährt haben, da beide Mitarbeiter keine Krankheitssymptomatik beim Testen aufwiesen, sagt Osterhorn. Seit Bekanntwerden der Infektion gelten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Im Seniorenzentrum Göttingen leben 130 Bewohner, das Haus hat 150 Mitarbeiter. mei Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort