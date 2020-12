Landtag: Neue Schulden von mehr als 1 Milliarde Euro geplant

Am Dienstag findet die Schlussberatung über den Haushalt 2021 des Landes Niedersachsen statt. Die FDP warnt vor zu großen Schulden, die Grünen fordern dagegen einen „Corona-Niedersachsenfonds“.

Hannover. 2021 werden aus Regierungssicht wichtigen Strukturen in Niedersachsen finanziert. Aber müsste nicht zur Überwindung der Krise mehr investiert werden?

Auf der Seite der Regierungskoalition kämpften Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU sowie die finanzpolitischen Sprecher der beiden Fraktionen. Kaum ein gutes Haar am geplanten Landeshaushalt 2021 ließen dagegen die Redner von Grünen und FDP.

„Dieses Jahr ist alles anders“, schilderte Hilbers in der Haushaltsdebatte am Dienstag im Landtag die Ausgangslage: keine großen Summen für weitere politische Ziele, beträchtliche Einnahmeverluste, hoher Konsolidierungsdruck.

2,2 Milliarden Euro weniger Steueraufkommen

Die bundesweite November-Steuerschätzung hatte für Niedersachsen die Ergebnisse einer zusätzlich eingeschobenen September-Schätzung im Wesentlichen bestätigt. Während 2020 doch etwas freundlicher ausfallen soll als befürchtet, kommen von 2021 bis 2024 insgesamt 870 Millionen Mindereinnahmen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung zusammen. Für 2021 werde ein Steueraufkommen von 28,6 Milliarden Euro erwartet, sagte der Minister im Landtag. Dies liege rund 2,2 Milliarden Euro unter den Planungen vor der Krise. „Wir werden uns auf erhebliche Wohlstandsverluste einstellen müssen“, wiederholte der CDU-Politiker eine frühere Mahnung.

Für 2021 kündigte Hilbers neue Kredite im Höhe von 1,118 Milliarden Euro an – auf Grundlage der Konjunkturkomponente der „Schuldenbremse“. Das Neuverschuldungsverbot gilt in Bund und Ländern, lässt aber in Notlagen und Konjunkturkrisen Schulden unter Auflagen zu.

Hilbers: „Wir tun alles, damit Niedersachsen durchstarten kann“

Ursprünglich hatte das Land für 2021 nur eine Kreditermächtigung von bis zu 853 Millionen Euro vorgesehen, davon 180 Millionen als notsituationsbedingte Kredite. Hilbers wies in der Debatte außerdem auf die Nachtragshaushalte des Jahres 2020 und Corona-Hilfspakete des Landes hin. „Wir tun alles, damit Niedersachsen nach dieser Krise wieder kraftvoll durchstarten kann“, sagte der Finanzminister. Die Investitionsquote steige deutlich. Als ein zentrales Bauvorhaben gilt die Sanierung des Landesmuseums in Braunschweig.

Die Oppositionsfraktionen Grüne und FDP treffen sich zwar beim Vorwurf an die Landesregierung, kein nachhaltiges Konzept und keine Strategie gegen die Corona-Krise zu haben. Finanzpolitisch liegen sie aber ein gutes Stück auseinander. Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg stellte sich hinter den DGB-Plan eines „Niedersachsen-Fonds“, mit dem der Sanierungsstau im Land bekämpft werden solle. „Es ist höchste Zeit, den Investitionsstau in unserem Bundesland zu beenden und wichtigen Zukunftsthemen wie Bildung und Infrastruktur Vorfahrt einzuräumen“, hatte im September 2017 der damalige DGB-Landeschef Hartmut Toelle einen „Niedersachsen-Fonds“ gelobt, seinerzeit ein Plan der SPD. Dies sei nichts anderes als eine verdeckte Verschuldung, sagte Hilbers.

FDP kritisiert Neuverschuldung

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner kritisierte die SPD-CDU-Koalition für eine aus seiner Sicht unsolide Finanzpolitik. Die gehe viel zu sehr in die Neuverschuldung, sagte Birkner in der Debatte. Aus Sicht der FDP versteckt die Koalition viele Ausgaben unredlich hinter angeblichen Corona-Hilfspaketen, etwa das Fördern von Solarenergie-Speichern. Niedersachsen brauche eine Regierung, die Visionen für das Land habe, sagte Birkner.

Stattdessen seien aus parteipolitischen Gründen 100 zusätzliche Stellen geschaffen worden, die nun insbesondere bei Lehrern und Polizisten wieder abgebaut würden. In den vergangenen Monaten seien viele Politikbereiche aus dem Fokus geraten. Die Landesregierung glänze durch Untätigkeit, sei es bei der schlechten Unterrichtsversorgung, dem Personalmangel und Sanierungsstau bei der Polizei oder auch bei den Universitäten, die durch Einsparungen heruntergewirtschaftet würden, so Birkner.

Kultusministerium verspricht Neueinstellung von Lehrern

Ein Sprecher des Kultusministeriums erklärte auf Anfrage: „Wir werden Kurs halten und erneut deutlich mehr Lehrkräfte einstellen, als in Pension gehen. Wir rechnen mit zirka 600 im Positiv.“ Birkner hatte betont, dass 2021 wegen Sparauflagen auch 700 Lehrerstellen abgebaut werden müssten.

Zur aus Sicht der Grünen neben Corona zweiten großen Krise sagte die Fraktionsvorsitzende Hamburg: „Wir wollen neues Geld verlässlich und langfristig einsetzen und nicht bestehende Programme so lange zusammenrechnen, dass es eine Milliarde ergibt.“