Livestream zum Leserforum: Offen über Krebs sprechen

Braunschweig. Die Initiative „Yeswecan!cer“ will Krebs aus der Tabuzone holen. Unsere Zeitung veranstaltet dazu am 2. Dezember ein virtuelles Leserforum.

Den Krebs aus der Tabuzone holen – das ist Ziel von Deutschlands größter digitaler Selbsthilfegruppe für Krebspatienten: Die App namens „Yes!App“ vernetzt Krebserkrankte und ermöglicht es ihnen, sich unkompliziert auszutauschen. Gegründet hat die Initiative „Yeswecan!cer“ der Medienunternehmer Jörg A. Hoppe, der 2016 selbst an Leukämie erkrankte. Seither tritt er mit anderen Mitstreitern an, um mithilfe des Online-Netzwerks Tabus im Umgang mit Krebs zu brechen.

Live-Stream startet um 18 Uhr

Zur Initiative veranstaltet unsere Zeitung am Mittwoch, 2. Dezember, ein virtuelles Leserforum . An dem Format nehmen Initiator und Medienunternehmer Jörg A. Hoppe, Professor Guido Schumacher vom Klinikum Braunschweig, Tobias Korenke, Sprecher von „ Yeswecan!cer “ und ehemals Leiter der Unternehmenskommunikation der Funke-Mediengruppe, sowie Alexandra von Korff, Brustkrebspatientin und Mutmacherin, teil. Die Moderation übernimmt Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung. Das Gespräch können Sie ab 18 Uhr in unserem Livestream verfolgen.

Stellen Sie Ihre Fragen

Was bewegt Sie zum Thema? Haben Sie Fragen ? Dann schicken Sie uns diese vorab oder während des Gesprächs an chefredaktion@bzv.de. Die Fragen werden vom Moderator ins Gespräch eingebracht. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, im Kommentarfeld unten auf dieser Seite Ihre Fragen zu stellen. Dazu ist eine Anmeldung notwendig.