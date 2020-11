Niedersachsens Handel mit gedämpfter Hoffnung im Adventsgeschäft

Das Weihnachtsgeschäft beginnt am ersten Adventswochenende in Niedersachsen mit gedämpften Hoffnungen, die Einzelhändler müssen im Dezember verschärfte Corona-Auflagen umsetzen. (Symbolbild)

Mit gedämpften Hoffnungen haben die Adventssamstage für den Einzelhandel in Niedersachsen begonnen. Der sogenannte Black Friday mit seinen Rabattaktionen am Freitag sei von den Kunden gut beachtet worden, sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, am Samstag. Diesen Schwung wolle man in die Adventssamstage mitnehmen. „Der Handel hofft, dass es die Menschen auch trotz der Corona-Maßnahmen in die Städte zieht.“ Da die Situation völlig neu sei, seien Vergleiche aber schwierig.

dpa